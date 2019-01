Dezember 2018 - Große feier in Wuxi!

× Erweitern Bild: KACO GmbH + Co. KG Kaco

Das KACO Werk in Wuxi (China) feierte am 18.12 nicht nur sein 10-jähriges Jubiläum sondern auch die Eröffnung des Neubaus.

Das 10-jährige Jubiläum

Im Jahre 2008 wurde die KACO (Wuxi) Sealing Systems Co., Ltd., gegründet. Das Werk liegt in Wuxi (China) in der Provinz Jiangsu. Mittlerweile sind hier über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und der Standort feierte sein 10-jähriges Jubiläum.

Die Eröffnung des Neubaus

Bei der großen Feier ging es jedoch nicht nur um das Jubiläum sondern auch um die Eröffnung des Neubaus. Das Grundstück selbst ist 82.500 m² groß und allein die Produktionsfläche beträgt 24.000 m². Begonnen hat die Feierlichkeit mit der „Drum show“ und den Reden von Herrn Ma und Herrn Ongherth. Anschließend folgten eine Art der chinesischen Oper und die Reden von Herrn Cao, Herrn Xia sowie einem Kundenvertreter. Bei dem traditionellen Drachentanz durften Herr Ongherth und Herr Xia den Löwen Augen malen. Und schon wurde das neue Gebäude eröffnet und die Besichtigung der Produktionshalle stand an. Der Nachmittag begann mit der Rede von Herrn Schwerdtfeger und es folgte nicht nur die musikalische Einlage einer Violine, sondern auch die Aufführung der chinesischen Monkeys. Abschließend wurde noch gesungen und gegessen ehe der erlebnisreiche Tag sich dem Ende neigte.

„Es war mal wieder eine schöne Feier mit vielen traditionellen Programmpunkten. Wir konnten viele Eindrücke sammeln und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! Wir gratulieren Wuxi noch einmal ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg“, so die Geschäftsführer.

KACO - The Expert for Sealing Systems

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobil- und Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch höchste Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- und Fertigungskompetenz. KACO hat acht Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China und den USA und liefert seine Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie hält das Unternehmen seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen und technischen Veränderungen der Branche Schritt.