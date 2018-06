Experimenta und Buga kooperieren

× Erweitern Experimenta Die beiden Chefs auf der neuen Experimenta-Dachterrasse: Hanspeter Faas (Buga, links) und Dr. Wolfgang Hansch (Experimenta).

Nicht nur im Ticketing, auch mit Programmpunkten und in der Außendarstellung gehen Buga und Experimenta gemeinsame Wege.

Denn die direkte Nachbarschaft mit einer gemeinsamen Eingangssituation, die fast gleichzeitige Eröffnung und die Ansprache ähnlicher Zielgruppen weit über die Region hinaus sind viele Gemeinsamkeiten, bei denen jeder vom anderen profitieren kann.

Die beiden Geschäftsführer Hanspeter Faas (Buga) und Dr. Wolfgang Hansch (Experimenta) verkünden mit Freude und jeder für sich mit einem gewissen Stolz, dass beide Großprojekte auf einem guten Weg für einen erfolgreichen Start im Frühjahr 2019 sind und „…wir gemeinsam stärker sind, als jeder für sich alleine!“.

Die beiden Großbaustellen liegen nur wenige Meter voneinander entfernt, die überregionale Strahlkraft beider Projekte soll durch eine intensive Zusammenarbeit gebündelt werden.

Die neue Experimenta wird im März 2019 eröffnen - nur kurze Zeit vor dem Start der Buga am 17. April 2019. Die Experimenta werde von den prognostizierten zwei bis drei Millionen Buga-Besuchern genauso profitieren wie die Buga von den Besuchern der Experimenta. Schon rein optisch ist das neue, schon jetzt mit seinen Glasverspiegelungen weithin sichtbare Gebäude der Experimenta ein optisches Highlight und macht Lust auf einen Besuch. Diesen Aspekt fördern wird sicherlich auch, dass die Experimenta am südlichen Buga-Eingang, liegt und geschätzte 50% der Buga-Besucher passieren werden. Gleichzeitig bildet dieser Zugang auch die Brücke in die Heilbronner City mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants.

Gegenseitige Freiticket-Aktionen

Als Basis der Kooperation erhält jeder, der eine Buga-Dauerkarte kauft, ein Tagesticket für die Experimenta dazu. Gleiches gilt dann auch umgekehrt. Wer eine Dauerkarte der Buga kauft, erhält eine Tageskarte der Experimenta dazu - und umgekehrt. Und wer eine Familiendauerkarte kauft, erhält zwei Zusatztickets.

Ein Experimenta-Spezialangebot für vier Euro Eintritt erhalten Buga-Besucher, die ihre Tageskarte vorlegen. Mit diesem können sie ein wenig Experimenta-Luft schnuppern und den Science Dome erleben, eine Sonderausstellung besuchen und mit dem Aufzug auf die Dachterrasse fahren und sich in luftiger Höhe von knapp 32 Metern von oben das Buga-Gelände anschauen.

Experimenta-Schnupperticket für vier Euro

Aber nicht nur bei den Tickets arbeiten Buga und Experimenta zusammen. Eine Kooperation wird es auch im Bereich der Werbung und Kommunikation geben. So wird man seine Besucher in Infoflyern und an Infoständen auf den Kooperationspartner und seine Angebote hinweisen. Außerdem wird die das 105 Meter lange Laborschiff MS Experimenta nördlich der Nägele-Brücke am Besucherlaufsteg direkt am Neckarufer vor Anker gehen und die Tore für die Buga-Besucher öffnen. Im Sonderprogramm "Buntes Klassenzimmer" werden Forscherkurse für Schul- und Kindergartengruppen angeboten. Auf dem Schiff sind zudem spezielle Themenveranstaltungen mit Buga-Bezug geplant. Darin sieht Buga-Chef Faas eine weitere Attraktivität für die Bundesgartenschau, denn wie alle Events und Attraktionen der Buga wird kein zusätzlicher Eintritt verlangt. „Auch hier bleiben wir unserem Grundsatz-Konzept treu.“ so Faas.

Spektakuläre Aussicht auf der Experimenta-Dachterrasse

Experimenta und Buga sind auch gemeinsame Veranstalter und Gastgeber zweier Pressereisen nach Heilbronn. Und eine gemeinsame Sache Heilbronn-Ausstellung in Berlin soll durchgeführt werden, bei der auch der das Berliner Architekturbüro der Ex, ……, involviert ist. "Unsere Zusammenarbeit baut auf Vertrauen", so Faas. Es sei eine glückliche Fügung, dass beide Projekte fast zeitgleich eröffnen.

Nach der Pressekonferenz laden Faas und Hansch zum Besuch der Dachterrasse des neuen Experimenta-Gebäudes ein. Auch wenn noch lange nicht alles fertig ist, so kann man schon heute die spektakuläre Rundumsicht zum Bugagelände, zum Wartberg, zur Kilianskirche, über die Innenstadt und den Neckarlauf genießen. Teleskope sollen dann zur Eröffnung noch ganz spezielle Einblicke geben. Im März und April 2019 fallen kurz nacheinander zwei ganz besondere Startschüsse – Heilbronn werden beide Projekte mit einem weit hörbaren Knall bereichern.