Förderung von Welcome Centern mit über 470.000 Euro

× Erweitern Foto: WHF GmbH. Welcome-Center Heilbronn-Franken

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die im Land bestehenden Welcome Center für ausländische Fachkräfte ab 2019 mit insgesamt 477.000 Euro. Dies teilte Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am Donnerstag (20. Dezember) in Stuttgart mit. „Die Welcome Center sind ein zentraler Baustein des Landes bei der Fachkräftesicherung. Sie beraten kleine und mittlere Unternehmen sowie internationale Fachkräfte zu deren Integration in den Arbeitsmarkt. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das Welcome Center in den Regionen ins Leben gerufen hat. Unser Ansatz hat sich bewährt und wird darum auch 2019 fortgeführt“, so die Ministerin weiter.

Die Nachfrage nach Fachkräften steige insbesondere in der Pflege und in den technischen Berufen weiter an. „Dabei suchen viele Unternehmen händeringend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verstärkt auch aus dem Ausland“, betonte die Ministerin. Unterstützung können sie dabei über das Netzwerk der Welcome Center im Land erhalten. Die acht Welcome Center beraten die Unternehmen zu Fragen rund um Rekrutierung und Integration ausländischer Fachkräfte. Die Betriebe erhalten grundsätzliche Informationen und Hinweise, die bei der Beschäftigung von ausländischen Fachkräften zu berücksichtigen sind. „Gleichzeitig leisten die Welcome Center aber auch für ausländische Fachkräfte und deren Familien eine wichtige Erstberatungs- und Lotsenfunktion rund um die Themen Arbeiten und Leben“, so Hoffmeister-Kraut. Sie bieten beispielsweise Hilfestellung in Bezug auf Arbeitssuche, Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Spracherwerb, Berufsanerkennung, Bewerbung, Wohnen, Qualifizierung und Kinderbetreuung.

Weitere Informationen zur Förderung der Welcome Center: