Kaco investiert heute für die Innovationen von morgen

× Erweitern Bild: KACO GmbH + Co. KG Kaco Gmbh + CO. KG

KACO zählte in Deutschland drei Standorte: Heilbronn, Talheim und Kirchardt. Anfang 2019 wird es nur noch einen Standort geben. Kirchardt wird nicht nur der neue Hauptsitz der KACO, sondern es werden hier auch alle deutschen Produktionsstätten gebündelt.

Die neue Firmenzentrale

1914 war die Firma als Hersteller von Dichtungen aus Kupfer und Asbest gegründet worden. Heute ist die KACO eine der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Dichtungslösungen für die Automobilindustrie. Durch den Bau eines neuen Bürogebäudes, dem sogenannten Technikum, einer Multifunktionshalle und die gleichzeitige Erweiterung des bestehenden Werks in der Industriestraße in Kirchardt, hat die KACO im Herbst 2017 den Grundstein für die Zusammenführung der deutschen Standorte gelegt.

Mitte 2018 zog das KACO Werk Heilbronn erfolgreich nach Kirchardt um und wurde aufgelöst. Auch das Werk in Talheim ist zum Großteil schon am neuen Standort und der Versand wird bald ebenfalls in Kirchardt anzutreffen sein. Somit befindet sich hier nicht nur der Hauptsitz der KACO, sondern es werden dort auch alle deutschen Produktionsstätten gebündelt. „Wir sind froh, dass der Umzug so gut geklappt hat. Die Mehrheit unserer Belegschaft kann nun die Vorzüge eines modernen Arbeitsplatzes genießen“, sind sich die Geschäftsführer Schwerdtfeger und Ongherth einig.

Die Bündelung der deutschen Produktionsstätten

Als größten Aufwand empfanden Markus Schwerdtfeger und Richard Ongherth den Umzug der Maschinen und Anlagen. Doch die Arbeit über den gesamten Monat Juli hat sich gelohnt. In den Hallen von Kirchardt laufen die Maschinen aus Heilbronn und Talheim und stellen die Produktion der verschiedenen Dichtungen sicher.

× Erweitern Bild: KACO GmbH + Co. KG Kaco Gmbh + CO. KG

Vorteile in jeder Hinsischt

Der Umzug hat so einiges zu bieten. Neben kurzen Wegen und moderner Technik kann sich die Belegschaft über moderne Arbeitsplätze und eine neue Arbeitswelt freuen. „Wir wachsen und entwickeln uns weiter. Wir investieren heute für die Innovationen von morgen und wollen weiterhin ein verlässlicher Lieferant und Entwicklungspartner für unsere Kunden sein“, sagt Schwerdtfeger und beide Geschäftsführer zeigen sich zuversichtlich.

Kaco - The Expert for Sealing Systems

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobil- und Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch höchste Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- und Fertigungskompetenz. KACO hat sechs Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China und den USA und liefert seine Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie hält das Unternehmen seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen und technischen Veränderungen der Branche Schritt.