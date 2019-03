Kosten sparen bei der Produktgestaltung: 4 Tipps für Startups

× Erweitern Foto: Rawpixel.com / Shutterstock Produkt Design

Nicht nur bei der Herstellung von Waren, sondern auch bei deren Verpackung fallen enorme Kosten für Unternehmen an. In manchen Fällen ist die Produktaufmachung sogar teurer als der eigentliche Artikel selbst. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen beispielsweise in den langen Transportwegen oder zahlreichen Verpackungsvorschriften. Vor allem für junge Firmen und Startups zählt in der Gründungsphase jeder Cent, der eingespart und in die Weiterentwicklung des Unternehmens investiert werden kann. Doch viele Firmengründer wissen gar nicht, wieviel Sparpotenzial insbesondere im Verpackungsprozess steckt. Dabei haben sie verschiedene Möglichkeiten, um das finanzielle Budget dafür zu minimieren.

1. Lieferantenkreis ausdehnen

Mit einem erweiterten Lieferantenkreis können Betriebe bereits beträchtliche Einsparungen erzielen. Das gilt vor allem in der Druckbranche. Denn der nächstgelegene Lieferant muss nicht zwangsläufig der günstigste sein, auch wenn dieser sich im Nachbarort oder anliegenden Industriegebiet befindet. In anderen europäischen Ländern sind Produktions- und Personalkosten häufig um einiges geringer als in Deutschland. Dementsprechend können die finanziellen Aufwendungen für den Transport damit wieder ausgeglichen werden. Außerdem sind deutsche Kooperationspartner bei Unternehmen im EU-Ausland durchaus gefragt, weshalb diese einer Zusammenarbeit oftmals nicht abgeneigt sind. Es lohnt sich also durchaus, möglicherweise ausländische Lieferbetriebe in Betracht zu ziehen, selbst wenn dies nicht die einfachste Methode zur Kostensenkung darstellt. Zudem bietet es sich für Unternehmen an, einen Teil ihres Sortiments online in Auftrag zu geben, da sich dort ebenfalls Herstellungskosten einsparen lassen.

2. Supply Chain Management verbessern

Wer die Produktionsbedingungen seines Lieferanten kennt, der hat die Option, an den Stellschrauben im Supply Chain zu drehen. Dazu ist es für Startups am günstigsten, wenn sie einen Bogen um den Zwischenhändler machen und stattdessen direkt beim Hersteller bestellen. Diese Sparmaßnahme lohnt sich besonders für Unternehmen, die über ein großes Einkaufsvolumen verfügen. Denn so können sie die finanziellen Aufwendungen umgehen, die ein Zwischenhändler für seine Dienste verlangt.

3. Verpackungsspezifikation optimieren

Nicht selten klammern sich Betriebe an veraltete Vorgaben und Modelle, die die Parameter der Verpackungen bestimmen. Dabei spielen Faktoren wie das Material oder die Formatgröße durchaus eine entscheidende Rolle in der Finanzierung der Produktaufmachung. Startups sollten sich deshalb keine unnötigen Einschränkungen auferlegen lassen, die für die Verpackung der Ware sinnlos sind. Folgende Möglichkeiten bieten sich an, um relevante Spezifikationen gewinnbringend abzuändern und damit Effizienz und Produktivität des Betriebes zu steigern:

Wer sich vorab ausführlich über Materialeigenschaften wie Folien, Lacke und Papierarten informiert und mehrere Variationen austestet, der kann die Kosten für die Produktverpackung von Anfang geringhalten. Zum Beispiel bei der Herstellung von Etiketten: Hier bietet es sich an, vor der Bestellung mit einem Etiketten-Kalkulator im Internet zu arbeiten, der verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bezüglich Farbe, Material oder Größe durchspielt. Damit können Firmen Angebote miteinander vergleichen und herausfinden, welches Material sich für ihre Etiketten am besten eignet.

Je weniger Formatvorgaben für die Produktgestaltung gelten, umso einfacher lassen sich die Kosten reduzieren. Unternehmen sollten sich deshalb ausführlich über Formate und Maßeinheiten erkundigen, die für ihren Betrieb tatsächlich von Bedeutung sind.

Wer in der Printbranche lediglich mit kleinen Warenmengen handelt, für den lohnt es sich, diese digital zu ordern. Dieses Vorgehen zeichnet sich durch niedrige Produktionskosten sowie eine hohe Druckqualität aus. Zudem haben Unternehmen die Möglichkeit, online verschiedene Optionen wie eine Goldfolie oder spezielle Prägungen an einzelnen Printartikeln vorzunehmen, ohne ihre Bestellmenge dafür zwangsläufig steigern zu müssen.

4. Bestellvolumen erhöhen

Für Waren gilt allerdings im Allgemeinen: Je größer die Absatzmenge, desto günstiger der Herstellungspreis. Genauso kann diese Regel auf Verpackungen angewendet werden, da diese fast immer bedruckt sind und gerade im Druckbereich sich hohe Stückzahlen vorteilhaft auf den Kaufpreis auswirken. Ebenfalls besteht für Startups die Möglichkeit, die Verpackung ihrer Artikel gebündelt in Bestellung zu geben, um Produktionskosten zu senken. Auf das oben genannte Beispiel bezogen bedeutet das konkret, dass Unternehmer versuchen sollten, alle Etikettentypen in einem Vorgang zu bestellen. Unterscheidet sich die Ware nämlich in ihren Eigenschaften, jedoch nicht in ihrer Verpackung, können sich die Herstellungskosten auf diese Weise deutlich verringern.