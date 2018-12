VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG - Mehr Vorteile erhalten

× Erweitern VR Bank

Mitglied bei der VR Bank zu sein, ist etwas Besonderes. Denn Mitglieder sind mehr als Kunden, sie profitieren von zahlreichen Vorteilen der goldenen girocard. Mit ihr bekommen die Mitglieder attraktive Vergünstigungen und Vorteile direkt beim Einkaufen. Wie können Kunden von diesen Vorteilen profitieren? Mit der Mitgliedschaft bei der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG erhalten die Kunden die goldene girocard. Mit diesem »Mitgliedsausweis« erhalten sie Vergünstigungen sowie Serviceangebote bei den Partnerunternehmen in der Region und den Premium-Partnern bundesweit. Das sind Sonderkonditionen, Eintrittsrabatte, Vergünstigungen im Einzelhandel und in der Gastronomie sowie viele weitere exklusive Serviceleistungen. Das System funktioniert nach dem »Show-Your-Card-Prinzip«: Beim Einkauf, im Restaurant oder an der Eintrittskasse vor Ort und im Internet einfach mit der goldenen girocard bezahlen oder sie vorzeigen. Damit erleben die Mitglieder das gute Gefühl, mehr als nur Kunde der VR Bank zu sein.

Seit sechs Jahren bietet die VR Bank diesen zusätzlichen Service für alle Mitglieder. Seit Oktober 2018 ist das Mehrwertpartnerprogramm für alle Beteiligten noch attraktiver: Die Mitglieder erhalten mit ihrer Karte bei allen bundesweit aktiven Partnern Vorteile, derzeit sind das rund 16.400 Firmen und Unternehmen. Auf diese Weise profitieren im Umkehrschluss auch alle rund 5,5 Millionen Mitglieder einer Volksbank Raiffeisenbank, die an dem Programm teilnehmen, von den Vorteilen der Unternehmen in der Region. Kunden, nicht nur aus der Gegend, werden auf die heimischen Unternehmen aufmerksam und die Firmen haben die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Die Mitglieder der VR Bank können bundesweit

Mehrwerte genießen, ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise. Der gewährte Vorteil wird in allen Internetauftritten der bundesweit teilnehmenden Volksbanken Raiffeisenbanken, in der Smartphone-App (QR-Code zum Herunterladen rechts) und im Rahmen der Mitgliederinformationen bekannt gemacht. Die regionalen Aktionen, wie etwa den Mitgliedermehrwertkalender, behält die VR Bank selbstverständlich bei. Die Kunden sehen durch Aufkleber sofort, wer an der Aktion teilnimmt.

