Plattform für Start-ups

Die Innovationsfabrik Heilbronn (IFH) ist das größte Gründer- und Technologiezentrum in der Region Heilbronn-Franken. Speziell technologieorientierte Start-Ups finden in der einmaligen Atmosphäre der früheren Maschinenfabrik Weipert ideale Rahmenbedingen für die ersten Schritte in die Geschäftswelt.

Existenzgründer, aber auch etablierte Technologie- und andere Unternehmen, Bildungsträger, Seminarveranstalter und Freelancer sowie Vertreter aus dem Bereich der Kreativwirtschaft ( wie z. B. Software, Kunsthandwerk und Design, Marketing, Gaming, Medien etc.) mit vergleichsweise geringem Flächenbedarf können zwischen der Anmietung eines Büros oder eines Schreibtischs im Co-Working-Bereich wählen. Rund 60 Unternehmen mit zirka 300 Beschäftigten sind heute in der IFH beheimatet. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für andere Unternehmen anbieten (B2B).Erst im Frühjahr wurden die Räume der IHF völlig neu gestaltet - noch moderner, noch attraktiver. Die IFH, die auch beliebter Workshop- und Schulungsort ist, befindet sich im Eigentum der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH. Zusammen mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Heilbronn werden so Synergien zum ebenfalls von der Stadtsiedlung Heilbronn gemanagten Zukunftspark Wohlgelegen mit seinen Tagungs- und Seminarräumen in hochinnovativem Ambiente sowie größeren Büro- und Laborflächen für Start-Ups, Technologieunternehmen, Forschungsinstitute und wissensbasierte Unternehmensdienstleister geschaffen.Mit ihrem vielfältigen Angebot an Büros und Werkstätten finden vornehmlich junge technologieorientierte Unternehmen, Unternehmen der Kreativwirtschaft und hochspezialisierte unternehmensorientierte Dienstleister beste Voraussetzungen für ihr weiteres Wachstum.

Die IFH richtet sich sowohl an junge Selbständige als auch an bereits etablierte Unternehmen. Wichtige Voraussetzung: Sie müssen Technologien aus Branchen wie IT/Internet, Industrie 4.0 oder Life Science entwickeln oder im Bereich der Kreativwirtschaft tätig sein. Da die IFH ihrem Namen gerecht werden will, sollten Interessenten sich, ihr Unternehmen oder ihre Geschäftsidee zunächst persönlich vorstellen. Dazu kann jederzeit ein Termin vor Ort vereinbart werden. Bei der Gelegenheit können zudem die Räume besichtigt werden.