× Erweitern Foto: Polifilm Polifilm GmbH

Polifilm ist einer der führenden deutschen Hersteller von Extrusionsfolien und Schutzfolien mit weltweit rund 1.600 Mitarbeitern. Die Polifilm Osterburken GmbH ist Teil der Polifilm-Familie und hat sich in Osterburken auf das Produzieren von Kaschierfolie, Etikettenfolie, Frischhaltefolie und Schutzfolie spezialisiert. Mit 14 Anlagen und rund 110 Mitarbeitern werden im Jahr ca. 25.000 Tonnen produziert, welche weltweit zum Einsatz kommen – beispielsweise bei Folienverpackungen von Kaffee, Suppen sowie auch beim Oberflächenschutz. Die Produktion verlangt zwar einen vollkontinuierlichen Schichtbetrieb, jedoch hat es Polifilm Osterburken GmbH geschafft, ein attraktives, modernes und flexibles Schichtmodell zu kreieren, welches Jung und Alt anspricht und seit Anfang diesen Jahres im Einsatz ist.

× Erweitern Polifilm GmbH folie Maschinenstretchfolien von Polifilm

Polifilm beschäftigt im Bereich Forschung und Entwicklung Techniker und Chemiker in eigenen Laboranlagen an allen Standorten. Innovationen werden über eine Gruppenplattform zentral koordiniert, aber dezentral in enger Kooperation umgesetzt. Die wachsende Zahl von Patenten unterstreicht den Erfolg dieser zukunftsweisenden Unternehmensausrichtung. Darüber hinaus arbeitet Polifilm – insbesondere bei der Grundlagenforschung – eng mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammen. Polifilm ist über 40 Jahre alt und in Familienhand. Firmengründer Lutz Runkel hat die Geschäftsführung inzwischen an seine Söhne abgegeben. Bastian Runkel vertritt die Polifilm Extrusion GmbH, sein Bruder Christian Runkel die Polifilm Protection GmbH.

Polifilm Osterburken

Industriepark 9–11, 74706 Osterburken

Fon: 06291-64 50-0,

www.polifilm.de