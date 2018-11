20 Jahre WHF - Festakt iM Kloster Schöntal

× Erweitern Foto: WHF GmbH – Design Foto 20 Jahre WHF Festakt mit reden, Musik und viel Prominenz.

Über 120 geladene Gäste feierten jüngst im festlichen Ambiente des Klosters Schöntal das 20. Bestehen der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Gmbh (WHF). Musikalisch überzeugte der Acappella-Chor »Beauties and the Beats« unter der Leitung von Martin Renner. WHF-Gründungs-Geschäftsführer Steffen Schoch erzählte von den Anfängen. Der amtierende, Dr. Andreas Schumm, rief dazu auf, den Willen zur Kooperation aller Mitgestalter in der Region bei bedeutsamen Themen weiter zu steigern um den Lebensraum Heilbronn-Franken auch künftig gemeinschaftlich gestalten zu können. Universitätsprofessor Dr. Axel Priebs aus Wien hielt die Festrede. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel sprach als Vorsitzender der WHF-Gesellschafter. Sein Vorgänger im Amt, Helmut Himmelsbach, war ebenso unter den Festgästen wie Helmut M. Jahn, Alt-Landrat des Hohenlohekreises. Vieles, was Rang und Namen hat in Wirtschaft, Handwerk, Handel und Kommunen, aus Kultur und Gesellschaft, ehemalige und amtierende folgte der Einladung.