Volksbank eG Mosbach auf gutem Kurs im Jubiläumsjahr

Volksbank Panorama Mosbach

Geprägt von aktuell schwierigen Rahmenbedingungen hat die Volksbank Mosbach das vergangene Jahr gut gemeistert und blickt zuversichtlich mit neuen Aufgaben in 2019, dem großen Jubiläumsjahr, in dem die Mosbacher Traditionsbank das 150-jährige Jubiläum feiert.

Der Tenor der Jahrespressekonferenz vom Montag, dem 18. März in den Räumen der Volksbank Mosbach war durchaus positiv. Nicht ganz ohne Stolz präsentierten die Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia die Ergebnisse aus 2018 und gaben einen Einblick in das Jubiläumsjahr 2019.

Das Vorjahr war an den Finanzmärkten von starken Kursschwankungen geprägt, steigende US Zinsen und diverse Handelskonflikte verunsicherten über weite Strecken die Finanzmärkte. Die Geldpolitik im Euroraum lag hingegen im Rahmen der Erwartungen mit einer weiterhin ausgeprägten Niedrigzinspolitik. Die Zehnjahres-Renditen bewegten sich im Dauertief.

Mit den zusätzlichen Marktbelastungen in Italien (Links- und Rechtspopulisten als Wahlsieger) und dem drohenden Brexit in England waren weitere Marktbelastungen zu meistern. Hinzu kam ein schwächeres Wachstum in China und die Stagnation des Welwirtschaftswachstums.

Ergebnisverbesserung

Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Volksbank Mosbach die Bilanzsumme signifikant von 875 Millionen Euro in 2017 auf über 920 Millionen Euro in 2018 steigern. Dabei wurden knapp 8 % mehr Kredite an Firmen und Privatkunden vermittelt. Gleichzeitig konnte im Bereich der Geldanlagen eine Steigerung von rund 4 % erzielt werden, und das trotz Niedrigzinsen, weil attraktive Anlagestrategien verfolgt wurden. Beachtlich, dass dabei der Verwaltungsaufwand beziehungsweise die Kosten minimal gesenkt werden konnten, obwohl kostentreibende Tariferhöhungen und Renovierungen der Räumlichkeiten anfielen. Andererseits standen aber auch aus Altersteilzeitgründen elf Mitarbeiter weniger als im Vorjahr auf der Gehaltsliste, was die Kosten reduzierte.

Insgesamt führten die höheren Einkünfte auf der einen Seite bei geringfügig reduzierten Kosten zu einem verbesserten Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Der Vorstand wird somit der Generalversammlung neben der regulären Dividende einen Jubiläumszuschlag vorschlagen.

Testsieger im „Die Welt“ Bankentest 2018

Die Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia wiesen noch auf weitere erfreuliche Ereignisse hin. So wurde man im März 2018 Testsieger im Banken Test „Die Welt“. Dabei wurden Atmosphäre/Freundlichkeit, Gespräch/Kundenanalyse, Ergebnis (Transparenz/Risiko) und Umsetzung (Betreuung/Professionalität) bewertet. Unter drei in Mosbach besuchten Geldinstituten belegte die Volksbank Mosbach Platz Eins mit der Traumnote von 1,27 im Bereich Private Banking. Ebenfalls Testsiege konnte man im Bereich Baufinanzierung und Firmenkundenbetreuung verzeichnen. .

Das erste Private-Banking Symposium mit J. Henrik Muhle, Vorstand der Gane Aktiengesellschaft und Fondsmanager des Jahres 2018, war ein großer Erfolg.

Als neues Geschäftsfeld wurde die Volksbank Mosbach Agrar-Betreuung gegründet. Den Wurzeln der Bank folgend, denn die Gründung vor 150 Jahren basierte auf einem landwirtschaftlichen Hintergrund. Nun wurde mit Marc Reuter ein auf dieses Gebiet spezialisierter Kundenberater gefunden, der selbst in der Landwirtschaft aktiv tätig ist und seit Anfang 2018 dieses neue Geschäftsfeld leitet. Hintergrund der Gründung ist, dass die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels und weiter voranschreitender Konzentration und Spezialisierung eigene, spezielle Lösungen braucht, vor allem in Sachen Finanzierung und Fördermittel. „Der Agrarsektor ist und bleibt aus Sicht der Volksbank Mosbach ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft“ betonte Marco Garcia.

Die Vorstände Holger Engelhardt (links) und Marco Garcia berichten in der Jahrespressekonferenz.

Neuer Slogan: Volksbank Mosbach - einfach.besser

Ende 2018 wurde in internen Workshops eine neue Mission „Wir gestalten Banking mit Freude, bequem und innovativ“ sowie der neue Slogan „Volksbank Mosbach - einfach.besser“ erarbeitet.

Entgegen der digitalen Entwicklung wurde das Kunden Dialog Center ausgebaut, denn, so Vorstand Holger Engelhardt, ist man bei der Volksbank Mosbach der Überzeugung, dass künftig die Profilierung am Markt vor allem durch qualifiziertes Personal erfolgen muss. So gibt es im neuen Kunden Dialog Center schnelle Auskunft zu allen gängigen Fragen. Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen direkt im Haus der Volksbank Mosbach von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr und helfen mit hoher Erfolgsquote.

Der notwendigen weiteren Digitalisierung folgend wurde die Abteilung Marketing um den Bereich Digitalisierung aufgestockt und es wurde mit einer Social Media Beauftragten eine zusätzliche neue Stelle geschaffen.

Soziales Engagement

Die Volksbank Mosbach blickt auch in seinem gesellschaftlichen Engagement auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Rund 86.500 € flossen in Form von Spenden und Sponsoring über gemeinnützige Projekte, öffentliche Veranstaltungen sowie die Unterstützung bei Spendensammelaktionen in die Region zurück. So profitierten zum Beispiel die Zwingenberger Schlossfestspiele, das Literaturmuseum Augusta Bender oder die Mobile Retter App vom sozialen Engagement der Bank. Zudem brachten sich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ehrenamtlich bei diversen Vereinen in der Region ein. Auch die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, bei der die Volksbank Mosbach Gründungsmitglied ist, wurde 2018 wieder und wird auch künftig weiter unterstützt.

Als genossenschaftlich ausgerichtete Bank in Mosbach nimmt der Meinungsaustausch mit Mitgliedern und Kunden nicht nur satzungsgemäß einen wichtigen Stellenwert ein. Insgesamt gab es vier Sitzungen im vergangenen Jahr.

Tochtergesellschaften auch erfolgreich

Die Vorstände Engelhardt und Garcia wiesen noch auf die Tochtergesellschaften, nämlich das TUI Reisecenter in der Hauptstelle, dass RM Reisebüro im Kaufland und die VB Immobilien GmbH ein, in denen jeweils drei Mitarbeiter beschäftigt sind. Mit den beiden Reisebüros schicke man bei rund 3800 Buchungen und 7600 Urlaubern wohl in der Branche die meisten Menschen in Mosbach in den Urlaub, führte Marco Garcia aus. Die VW Immobilien GmbH vermittelte unter der neuen Geschäftsführung von Simone Schnetz und Norbert Lobeck im Jahr 2018 rund 40 Immobilien. Man freue sich über den positiven Ergebnisanteil, so die Vorstände.

Azubi Projekt 2018 „Entdecke den Banker in dir“

Insgesamt waren 222 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 2018 für die Volksbank Mosbach tätig. Davon waren 13 junge Menschen in den Sparten Bankkaufmann/Bankkauffrau, Finanzassistent und Bachelor of Arts in Auszubildende beziehungsweise Dualer Ausbildung tätig. 2018 wurde das Azubi Projekt „Entdecke den Banker in Dir“ gegründet. Dabei gestalten Azubis der Volksbank Mosbach eigenständig eine Werbekampagne zum Thema Bankausbildung und tragen dies über Schulen und Seminare an künftige potentielle Auszubildende. Als vorläufiges Ergebnis wurden schon Praktika durchgeführt und neue Azubis rekrutiert werden.

Ausblick 2019: Umbau Kundenhalle in Mosbach

Als große Herausforderung beginnen im Herbst 2019 die Umbaumaßnahmen in der Kundenhalle in der Hauptstelle. Zeitgemäß und dabei kundenorientiert soll die Kundenhalle in neuem Glanz erstrahlen. Die beiden Tochtergesellschaften TUI Reise Center und VB Immobilien GmbH werden einen separaten Bereich erhalten. In den ehemals vermieteten Räumen des Café Einstein werden die Tochtergesellschaften ab 2020 die Türen öffnen. In der geplanten Umbauphase von 3,5 Monaten sind Einschränkungen für die Kunden möglich.

Jubiläumsprogramm – 150 Jahre Volksbank Mosbach

2019 steht nun das große Jubiläumjahr an. Anders als andere verzichtet die Volksbank auf die Durchführung einer großen Jubiläumsveranstaltung oder auf eine Jubiläumschronik. Stattdessen wird ein Schwerpunkt auf Kundenveranstaltungen und Aktionen gelegt, um mit möglichst vielen Kunden feiern zu können. Am Gründungsdatum und somit dem offiziellen Geburtstag, dem 11. April, werden alle Kunden eingeladen, auf den Filialen mit den Mitarbeitenden auf 150 Jahre Volksbank Mosbach anzustoßen. Zudem ist ab diesem Zeitpunkt ein großes Gewinnspiel geplant.

Ab 2. April ist die Erlebnisausstellung der Union Investment in den Räumen der Hauptstelle zu sehen. Diese befasst sich mit der Geldanlage von heute und unterstützt somit auch das Thema finanzielle Bildung.

Unter dem Motto „Der Volksbank Jubiläumsball geht auf Reisen“ startet am 11. April das Jubiläums-Gewinnspiel. Wer sich einen Wasserball abholt und ein Foto vom Wasserball aus seinem Urlaub einreicht kann tolle Preise gewinnen.

Vom 20. Mai bis 12. Juni findet die Ausstellung des Internationalen Jugendwettbewerbs 2019 zum Thema „Musik bewegt“ statt. Hier werden viele Arbeiten kleiner Künstler aus der Region ausgestellt.

Am 5. Juni steht die große Jubiläums-Vertreterversammlung in der Alten Mälzerei an. Sie steht unter dem Motto „Wissen was läuft“, denn die Mitglieder der Volksbank Mosbach bestimmen durch die gewählten Vertreter mit.

Am 24. Juni kommt es zur Unternehmer-Akademie mit Axel Liebetrau im Steiner Saal. Der international bekannte Entrepreneur, Innovator und Futurist spricht in der Jubiläumsveranstaltung für Unternehmer und Unternehmen über die Herausforderungen der Zukunft.

Am 10. Oktober findet in der Alten Mälzerei die Wirtschafts-Show „Faller und die Füenf“ statt. Der renommierte Top-Fonds-Manager Norbert Faller plaudert in seiner unnachahmlich charmanten und verständlichen Art und Weise über Wirtschaftsmärkte, globale Entwicklungen, Ertrags-Chancen und –Risiken. Im Anschluss kommt die A-Capella Gruppe „Füenf“, zwar aus Schwaben, aber gut!

Am 16. Oktober steigt im Fidelio die Ladies Night, ein Mix aus Finanzinfo und Comedy, mit der mehrfach ausgezeichneten Kabarettistin und Autorin Inka Meyer. Hier können Kundinnen der Volksbank Mosbach weiblichen Humor vom Feinsten erleben.

Vom 1. bis 24. Dezember läuft der Jubiläums-Adventskalender – ein gewinnspiel, bei dem man jeden Tag ein Türchen öffnen und attraktive Preise gewinnen kann.

Alle weiteren Informationen zu den Terminen und den Gewinnspielen findet man auf der Homepage www.vb-mosbach.de

Geschäftlicher Ausblick auf 2019

Trotz politischer Unsicherheit – beispielhaft sei Trump, Italien und Brexit zu nennen – haben die Finanzmärkte überraschend nachsichtig reagiert. Hinsichtlich Geldpolitik wird es wohl so bleiben wie es ist, die meisten Zentralbanken bleiben im expansiven Modus und der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre gefangen.

Neben dem Euroraum wird sich auch in China das Wachstum verlangsamen, hier könnten sich zunehmend Risiken aus dem Handelsstreit mit den USA ergeben. Weitere Risiken können und die hohe Verschuldung und die kräftig gestiegen Immobilienpreise werden. Das Wachstum der Weltwirtschaft sollte 2019 moderat bleiben, wird sich aber verlangsamen.

Ziele der Volksbank Mosbach

Die Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia geben sich überzeugt, dass eine weitere Digitalisierung unabdingbar ist und der Servicebereich weiter automatisiert werden muss. Gleichzeitig möchte man aber im Beratungssektor weiter investieren und die Beratungssystematik ganzheitlich angehen. Und hier mündet es wieder sinngemäß im neuen Slogan „Volksbank Mosbach - einfach.besser“.