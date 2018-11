Würth Industrie Service feiert über 1.155 Jahre

× Erweitern Foto: Würth Industrie Service GmbH & Co. KG Würth Jubilarfeier Die Jubilarfeier 2018 der Würth Industrie Service im Ambiente des Carmen Würth Forums

Am Freitag, den 09. November 2018 fand die diesjährige Jubilarfeier der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG im feierlichen Ambiente des Carmen Würth Forums in Künzelsau mit über 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Insgesamt wurden 79 Jubilarinnen und Jubilare für 1.155 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Die Partnerinnen und Partner waren ebenso herzlich zu dieser feierlichen Veranstaltung eingeladen.

× Erweitern Foto: Würth Industrie Service GmbH & Co. KG Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth Feierliche Ansprache von Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth im Rahmen der Jubilarfeier

Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe und Geschäftsführer der Würth Industrie Service, eröffnete die Jubilarfeier und sprach den Kolleginnen und Kollegen ein großes Dankeschön für den Einsatz, das Engagement und das langjährige Vertrauen sowie den Beitrag zum Erfolg der Würth Industrie Service aus. Anschließend übergab er das Wort an Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, der in seiner Ansprache betonte, dass die Belegschaft Herz und Kopf der Firma ist. Er blickte sowohl an die Anfänge der Würth Industrie Service, als auch auf die Entwicklung der nun fast 20-jährigen Unternehmensgeschichte zurück.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die maßgeblich zu dieser Entwicklung und zum Erfolg des über 1.500 Mitarbeiter starken Unternehmens beitragen sowie die Zukunft des Unternehmens weiter gestalten. Gerade der Einsatz und das Engagement der Jubilare für die Würth Industrie Service sowie die Treue und Loyalität wurden hervorgehoben. Zudem betonte Bürkert, dass es gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sei, langjährige und ambitionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Dies sei vor allen Dingen wichtig, um die gesetzten Ziele des Unternehmens gemeinsam zu erreichen und erfolgreich umzusetzen. Auch den anwesenden Partnerinnen und Partnern der Jubilare wurde ein besonderer Dank für ihre Unterstützung ausgesprochen. „Dieses langjährige Vertrauen und die Verbindung sind keine Selbstverständlichkeit. Heute bedanken wir uns bei Ihnen allen für die erfolgreiche Zusammenarbeit, Ihr Engagement und Ihre Betriebstreue. Dies ist ein guter Anlass dafür, sich selbst zu feiern und hochleben zu lassen!“, so Bürkert.

Die Ehrungen übernahmen persönlich die zuständigen Ressortleiter, welche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmals ihren herzlichen Dank für die besonderen Leistungen, die durchgeführten Projekte, aber auch das Commitment und die Begeisterung in den letzten Jahren aussprachen. In Summe wurden 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, sowie zwei Rentner geehrt. Insgesamt sind so stolze 1.155 Arbeitsjahre zusammengekommen.

Nach dem offiziellen Part begann der gesellige Teil mit einem festlichen Abendessen. Beim gemeinsamen Beisammensein während der gesamten Veranstaltung wurde viel in Erinnerungen geschwelgt. Viele Projekte wurden gemeinsam gewonnen und verwirklicht, Konzepte erarbeitet und oft in kurzer Zeit umgesetzt. Hierbei wurde die eine oder andere Geschichte erzählt, viel gelacht und bei guten Gesprächen an die bisherige Zeit bei der Würth Industrie Service gedacht, die einige schon seit der Gründung im Jahr 1999 begleiten.