Süddeutsche HiFi-Tage 2024 am 21. und 22. September in Stuttgart

Mitte September, am dritten Wochenende des Septembers treffen sich sowohl Musik- und Hifi-Fans als auch Experten und Vertriebe namhafter Hersteller, um zwei Tage lang die neuesten und angesagtesten Trends und Technologien der Hifi-Branche vorzustellen und kennenzulernen. Eine tolle Gelegenheit für einen echten Hörtest.

Das Angebot der Süddeutschen HiFi-Tage deckt jeden Bedarf ab. Ganz gleich, ob nach einem Kopfhörer, Röhrenverstärker, Plattenspieler, Streamingplayer oder nach einer Tonbandmaschine gesucht wird. Experten der Hersteller und Vertriebe sind vor Ort und beantworten jede Frage, damit die Besucher in den Genuss hochwertiger Musikwiedergabe kommen und sich rundum informiert und up to date fühlen.

Eine wahre Institution der Süddeutschen HiFi-Tage sind die Workshops der einzelnen Hersteller, die das sowieso schon große Angebot an Informationen abrunden. Die Sessions finden in unterschiedlichen Räumen und mit wechselnden Vorführgeräten statt. Themen und Termine werden spätestens vor Ort bekannt gegeben. Zusätzlich wird in dem Raum von »Phonosophie« ein kleines Live-Konzert veranstaltet. Der Blues Musiker Wolfgang Bernreuther wird am Samstag um 13 Uhr und 15 Uhr und Sonntag um 12 Uhr und 14 Uhr im Raum Trocadero eine mitreißende Livesession machen: Das sollte man auf keinem Fall verpassen.

Ivonne Borchert-Lima, Geschäftsführerin der Norddeutschen Hifi-Tage erklärt: »Ein Besuch der Süddeutschen Hifi-Tage an diesem Wochenende lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben zahlreiche Aussteller mit tollen Angeboten akquiriert, die unseren

»Hörtest2024« zu einem echten Erlebnis machen. Kostenloser Eintritt, zahlreiche spannende Vorführungen und das tolle Ambiente sind selbstverständlich inklusive. Wir freuen uns wieder auf begeisterte Besucher, denn selbst erleben ist eben immer noch besser als Hörensagen.«

Süddeutsche HiFi-Tage – HÖRTEST2024

Sa. 21. & So. 22. September,

Sa. 10 bis 18 Uhr,

So. 10 bis 16 Uhr,

Le Meridién Hotel, Willy-Brandt-Strasse 30, 70173 Stuttgart

Eintritt frei

alle Infos: www.süddeutsche-hifitage.de