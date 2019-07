Urlaub zuhause: die schönsten Badeseen in der MORITZ Region

8

Bürgerseeweg , 73230 Kirchheim unter Teck 07021 502-555 Website

An den Bürgerseen bei Kirchheim unter Teck trifft sich Jung und Alt, Groß und Klein, Familien mit Kindern, Wanderer und Radfahrer. Die drei Seen, der "Untere See", "Mittlere See" und "Oberen See" bilden das Naherholungsgebiet.