Beliebte Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart

Was gibt es Schöneres, als sich bei Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen kulinarischen Köstlichkeiten auf Heiligabend einzustimmen? Wir haben die beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart zusammengestellt.

Von handgemachten Geschenkideen und Keksausstechern bis hin zu kitschig-süßen Dekorationen gibt auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten eine ganze Menge zu entdecken. Alle Sinne dürfen sich an den Märkten erfreuen, sei es der Duft von weihnachtlichen Gewürzen in der Luft, der Geschmack selbstgemachter Plätzchen oder die wärmende Tasse mit Glühwein in der Hand.

Aber am wichtigsten ist es, die schöne Atmosphäre der Vorweihnachtszeit und alle ihre Vorzüge ausgiebig zu genießen und sich zu entschleunigen. Wenn die Hütten schön winterlich beleuchtet und dekoriert sind, sieht man auch lieber darüber hinweg, dass es schon so früh dunkel wird...

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt

Marktplatz, Ludwigsburg, 07141 910-2538, Website

Was für ein Weihnachts-Wintertraum! Auf dem barocken, von Arkaden gesäumten Marktplatz in Ludwigsburg kann die ganze Familie erste Weihnachtsdüfte (Zimt, Glühwein) schnuppern. Top: Täglich umfangreiches Kids-Programm. Vom 26.11. bis 22.12. 2019.

Weihnachtsmarkt Tübingen

Marktgelände, Tübingen, 07071 204 0, Website

Highlight des Tübinger Weihnachtsmarktes: „Die Feuerzangenbowle“ als Open-Air-Kino am 13.12. Quasi das Eisbaden der Einheimischen, aber natürlich gibt’s auch original Feuerzangenbowle zum Aufwärmen. Der Xmas-Markt findet vom 13.12.-15.12.2019 statt.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Schlossplatz, Stuttgart, 0711/95543300, Website

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt gehört nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den ältesten Weihnachtsmärkten in ganz Europa. Ein Highlight sind die liebevoll dekorierten Budendächer. Vom 27. November bis einschließlich 23. Dezember 2019.

Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt

Marktplatz 16, 73728 Esslingen, 0711/39693969, Website

Gaukler, Feuerschlucker, Märchenerzähler: Der Esslinger Weihnachtsmarkt verzaubert seine Gäste zusätzlich mit dem angeschlossenen Mittelaltermarkt. Belohnung: die Auszeichnung als „Erlebnisreichster Markt Deutschlands“. Vom 26.11. bis 22.12.2019.

Weihnachtsmarkt Kornwestheim

Martinskirche/Altes Dorf, Kornwestheim, 07154/2026032, Website

Auch in Kornwestheim weihnachtet es sehr; leider findet der Weihnachtsmarkt nur kurz am zweiten Adventswochenende statt. Kids freuen sich am 7.12., 15 Uhr, auf dem Kirchplatz vor der Evangelischen Martinskirche auf den Nikolaus und Ravo.

Göppinger Waldweihnacht

Marktplatz, Göppingen, 07161/650/4444 Website

Xmas forever? Dann ab nach Göppingen. Hier dauert die sogenannte Waldweihnacht (Start 28.11.) bis zum 29. 12.! Bis dahin feiern Weihnachtsfans zwischen rund 600 Tannenbäumen in urigen Hütten und zelebrieren am 24.12. das legendäre „Heilige Morgen“.

Böblinger Weihnachtsmarkt „Adventszauber“

Elbenplatz/Unterer See, Böblingen, 07031/4919345, Website

Fünf Tage lang, vom 27.11.-01.12.2019, verwandeln sich der Elbenplatz und seine Ausläufer entlang am Unteren See in ein romantisches Weihnachtsdorf aus bunt-glitzernden Buden. Für Kids: Besuch des Nikolauses, Plätzchenbackaktion, Kinderkarrusell.

Weihnachtsmarkt Fellbach

Rathaus/ Lutherkirche, 0711/58 51-0, Website

Adventsmärchen mit Budenzauber: Weihnachtliche Düfte, leckere Xmas-Köstlichkeiten, eine Open-Air-Eisbahn und weitere tolle Unterhaltungsangebote rund um das Rathaus erfreuen Jung und Alt. Der Weihnachtsmarkt in Fellbach öffnet vom 30.11.- 21.12.2019.

Weihnachtsmarkt Kirchheim/Teck

Martinskirchplatz, Kirchheim/Teck, 07021/5020, Website

Besser als Netflix-Fantasy: Auf dem Weihnachtsmarkt Kirchheim/Teck gibt es einen lebendigen Adventskalender! Täglich schaut Frau Holle aus einem Fenster und liest ein Märchen vor. Erwachsene kuscheln in gemütlichen Holzhütten. Start: 5. Dezember.

Reutlinger Weihnachtsmarkt

Marienkirche, Reutlingen, 07121/3032838, Website

Eislaufbahn, lebender Adventskalender, täglich Stories vom Nikolaus, Märchenlesungen im Jurtezelt, Streichelzoo, kulinarische Genüsse: der Reutlinger Weihnachtsmarkt geizt wirklich nicht mit Attraktionen. Den Xmas-Zauber gibt’s vom 27.11.- 22.12.19.

Schorndorfer Weihnachtswelt

Mittlerer / Oberer Marktplatz, Schorndorf, 0 71 81 - 96 47 282, Website

Romantische Vorweihnachtszeit par excellence. Zwischen den Fachwerkhäusern der Schorndorfer Altstadt bietet eine stimmungsvolle Weihnachtswelt kulinarische Köstlichkeiten, Kulturevents und weihnachtliches Kunsthandwerk. 30.11.– 21. 12.2019.

Weihnachtsmarkt Waiblingen

Waiblinger Innenstadt, 71332 Waiblingen, 07151/50018321, Website

Vom 29.11. bis 19.12.2019 verbreiten illuminierte Fachwerkhäuser in der Waiblinger Innenstadt einen besonderen vorweihnachtlichen Zauber. Neben all den liebevoll dekorieren Ständen locken u.a. Aufführungen des Puppentheaters und die Flying Weinprobe.

Weihnachtsmarkt Winnenden

Innenstadt, 71364 Winnenden, 07195/13309, Website

Besser als „Last Christmas“ auf Dauerschleife: Der bezaubernd-romantische Weihnachtsmarkt in der historischen Winnender Innenstadt (29.11.-01.12.2019) begeistert alljährlich Gäste mit u.a. einem Gospelkonzert und dem Winnender Adventskalender (17 h).