Die 6 besten Cafés in der Region Böblingen

Auf der Suche nach dem besten Café in Böblingen? In herrlicher Lage, gemütlichem oder coolem Ambiente? Mit hauseigenen Kaffeekreationen? Wir hätten da etwas für dich – die sechs besten Cafés in Böblingen.

1 Foto: Café Lichtwerk Café Lichtwerk Hanns-Klemm-Straße 9 , 71034 Böblingen 07031/4108730 Website Jeder braucht (mehr als) einmal diesen Lichtblick. Hausgemachte Kuchen und „verdammt guter Kaffee“ (Agent Cooper, Twin Peaks) erwarten Freunde der „süßen Stunde“ im Industriegebiet Hulb.

2 Foto: Café Schilling Café Schilling Charlottenstraße 4 , 71032 Böblingen 07031/227771 Website „Einfach himmlisch“ ist nicht nur das gemütliche Ambiente, sondern vor allem die große Frühstücksauswahl, u.a. spanisch, englisch, ayurvedisch, glutenfrei). Die Zutaten, im Sommer auf der Terrasse serviert, stammen zum großen Teil aus der Region.

3 Bistro Domizil Marktplatz 2 , 71229 Leonberg 07152/3555113 Website Für History- und Mittelalter-Fans ein Traum: Tagsüber schlürft man in der Altstadt zwischen restaurierten Fachwerkhäusern seine Lieblings-Kaffeevariation. Alternative zum Außenbereich mit 76 Plätzen: eine in 500 Jahre alte Balken integriert Bar.

4 Frechdax Poststraße 6 , 71032 Böblingen 07031/221054 Website Respekt! Das Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ hat die angeschlossene Traditionsbäckerei und Konditorei Frech mehrfach zu einer der besten Bäckereien in Deutschland gekürt. Hauseigene Kaffeekreationen genießt man auf der Terasse direkt am See.

5 Café Freiraum Ida-Ehre-Platz 3 , 71032 Böblingen 07031/7655557 Website Yep, sieht ein bisschen aus wie die wahrgewordene Utopie einer 60er Jahre-Weltausstellung: Halbrondell. Panoramafenster. Stylish-moderner Interior-Design-Chic. Wechselnde Farben der Barbeleuchtung. Ach, und Kaffee gibt’s hier mitten im Grünen auch.

6 S'Café Turmgasse 7 , 71063 Sindelfingen 07031-815441 Website Klein, verträumt, romantisch: Die Terrasse liegt herrlich eingebettet zwischen historischer Fachwerkkunst und Hinterhofgrün, der Innenbereich punktet mit einladender Gemütlichkeit. Besonders beliebt bei Gästen: der Apfelkuchen und das Kulturprogramm.