Die zehn besten Eisdielen in Stuttgart

Büchsenstraße 10 , 70173 Stuttgart 0711/99789032 Website

Gefühlt steht an jeder zweiten Ecke ein Eiscafé der Familie Marion. Der Eisfan in Stuggi ist begeistert, das ist der ultimative Sommer-Wohlfühlfaktor. Denn auf ihn warten 26 Eisklassiker, die größten Kugeln der Stadt – und all das in Bio-Qualität.