Die 10 attraktivsten Biergärten in der Region Böblingen, Sindelfingen und Leonberg

1

Pfarrwiesenallee 16 , 71067 Sindelfingen 07031/803999 Website

Ob auf ein frisch gezapftes Bier oder zu einem guten Essen – im Bierstadel-Biergarten ist man immer bestens aufgehoben. Rund 130 Gäste finden hier am Waldesrand Platz und können so in aller Ruhe ihre Alltagssorgen vergessen.