Die zehn schönsten Cafés in Heilbronn

8

Berliner Platz 12 , 74072 Heilbronn 07131/20 39 890 Website

Das ALEX im K3 vereint Café, Bar, Bistro und Kneipe in einem und ist somit der perfekte Treffpunkt für Jung und Alt. In der Weinstadt Heilbronn bietet das Alex Entspannung vom Alltag und eine Vielzahl kulinarischer Trends an.