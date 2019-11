Die 7 besten indischen Restaurants in Tübingen und Reutlingen

Curry, Naan, Dal-Suppe oder Pakora: Die unterschiedlichste Kochstile umfassende indische Küche begeistert auch mit vegetarischen Gerichten. Hier die sieben besten indischen Restaurants in Tübingen und Reutlingen.

Tulsi Palace

Wilhelmstraße 88, 72074 Tübingen, 07071/550029, Website

Tulsi ist das indische Basilikum und symbolisiert Schutz, Gesundheit und Fruchtbarkeit. Seit zehn Jahren steht Tulsi aber auch für exquisite indische Küche in Tübingen. Tipp: Menü 3 mit Dal-Suppe, Garnelen in Kormasoße, Chicken Jalfrazi, Mango Cream.

Flavours of India

Mohlstraße 26, 72074 Tübingen, 07071/551554, Website

Langeweile kommt hier nicht auf den Tisch. Im Flavours of India werden authentisch-indische Spezialitäten (lecker: Pakoras) serviert, in feinem Indoor-Ambiente oder auf der gemütlichen Terrasse. Nicht fehlen darf natürlich das „All you can eat“-Buffet.

Dehli Palace

Gartenstraße 39, 72074 Tübingen, 07071/33522, Website

Bunt, bunter, Bollywood: Das farbenfrohe Interior Design pusht das Dehli Palace zu einem indischen Erlebnisrestaurant. Gäste sollten hier die Tandoori-Grillspezialität „Culli Kukkutasa“ (mariniertes Hühnchen) genießen. Biergarten vorhanden.

Little India

Landkutschersweg 2/2, 72072 Tübingen, 07071/72929, Website

Vom Himalaya bis zur Südspitze Indiens – die indische Küche bezaubert mit vielen unterschiedlichen, regionalen Gerichten und Kochstilen. Im Little India den Daal Mix und das Lammcurry mit Basmati-Reis probieren. Und mit einem Mango Lassi genießen.

Swagat

Gustav-Groß-Straße 14, 72760 Reutlingen, 07121/7561908, Website

Bekannt für das bunte-indische Ambiente und die köstlichen Speisen aus dem Tandoor, dem traditionellen indischen Lehmofen. Sehr lecker: die Vorspeisen wie Dal Suppe, Vegetable Pakora, Chicken Manchurian und Jheenga Pakora.

Himalaya

Hermann-Hesse-Straße 78, 72762 Reutlingen, 07121/1395999, Website

Im Himalaya werden alle Gerichte täglich frisch nach traditionellen indischen Rezepten zubereitet. Wer bevorzugt scharf isst, bestellt Spezialitäten wie Jheenga Madras (scharfe Garnelen) in original indischer Schärfe. Top: Regelmäßig Bollywood-Tanz.

Namaste India

Kaiserstraße 100, 72793 Pfullingen, 07121/754798, Website

Im Namaste India wird nach dem Motto gekocht: Indisches Essen ist verführerisch, aromatisch und ein Gedicht für die Sinne. Unser Tipp: die Biryani-Reisgerichte. Entweder Namaste Biryani (mit Lamm, Huhn, Garnelen) oder die Veggie-Variante.