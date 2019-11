Die besten schwäbischen Restaurants in Stuttgart

Du willst traditionell schwäbisch essen in Stuttgart? Gute, deftige Hausmannskost à la Spätzle, Maultaschen oder Zwiebelrostbraten genießen? Wir haben einen vollständigen Überblick über die besten schwäbischen Restaurants in Stuttgart.

Ochs‘n Willi

Kleiner Schloßplatz 4, 70173 Stuttgart, Fon: 0711-2265191, Website

Beim Ochs´n Willi wird Gemütlichkeit groß geschrieben! Tipp: Vorweg die Suppe „Gaisburger Marsch“ mit magerem Ochs´nsiedfleisch, Kartoffelschnitz, Spätzle; dann lauwarme Kräterflädle mit norwegischem Räucherlachs gefüllt. Top: die 200 Terrassenplätze.

Weinstube am Stadtgraben

Am Stadtgraben 6, 70372 Stuttgart, Fon: 0711-567006, Website

Du stehst auf hausgemachte Spätzle? Dann bist du in der Weinstube am Stadtgraben genau richtig. In gemütlich-rustikalem Ambiente wird gehobene deutsche Küche mit schwäbischem Einschlag serviert, auch für Vegetarier und Veganer.

Zum Ackerbürger

Spreuergasse 38, 70372 Stuttgart, Fon: 0711-560893, Website

Rustikal, altehrwürdig, historisch, heimelig: Nur einige Bezeichnungen für das zweitälteste Haus Stuttgarts, in dem schwäbische Klassiker und Wild- sowie Fischgerichte serviert werden. Top: das Ackerbürgerpfännle und die hausgemachten Maultaschen.

Zum Spätzleschwob

Vogelsangstraße 50, 70197 Stuttgart, Fon: 0711-6363189, Website

Im urgemütlichen Wirtshaus Spätzleschwob schwört man auf ein hauseigenes Rezept: “Bewährtes bewahren und Neues wagen!“ Wie wäre es also mal mit Sauren Nieren, Kutteln, „Nemme Normal“ Chili-Käsespätzle oder dem feurigen Maultaschenauflauf?

Weinstube Kachelofen

Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart, Fon: 0711-242378, Website

So muss ein heimelige Weinstube aussehen: historische Holzdielen, rustikale Einrichtung, ein mit grünen Kacheln umschlossener Ofen. Die Produkte der schwäbischen Küche stammen aus heimischem Anbau und regionaler Zucht. Top: der Schwaben-Brunch!

Solitudestüble

Solitudestraße 246, 70499 Stuttgart, Fon: 0711-8875734, Website

Uriger Gasthof mit Biergarten und Terrasse. Hier kommt auf den Tisch, was dr´ Schwob so mog. Also schwäbische Köstlichkeiten wie: Saure Kuddla mit Röschdkardoffla. Und was emmer gern gässa wird: En zarda Roschdbroda mit Schpätzla.

Uff‘ em Sternlesberg

Waldheimweg 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Fon: 0711-791091, Website

Direkt auf dem Echterdinger Sternlesberg genießen Gäste traditionell schwäbische Küche, deren frische Zutaten saisonal variieren und aus der Region stammen. Tipp: Hausgemachte Maultaschenstreifen mit Gurken, Zwiebeln, Essig-Öl-Dressing auf Blattsalat.

Der rote Hirsch

Marktstraße 46, 70372 Stuttgart, Fon: 0711-84969373, Website

Moderne Weinstube mit schwäbisch-kreativer Küche, die Wert auf regionale, saisonale und frische Produkte legt. Auch das Ambiente dürfte anspruchsvolle Gourmets überzeugen: warme Holztöne und industrieller Schick ergeben ein stilvolles Weinstubenflair.

Restaurant Bärenschlössle

Mahdentalstraße 14, 70569 Stuttgart, Fon: 0711-692550, Website

Das Bärenschlössle ist ein beliebter Ausflugsort - und die Gastronomie unter der Führung von Jürgen Unmüßig ein bekanntes Highlight. Inmitten von Wäldern gelegen, mit Blick auf eine Seelandschaft, entspannt man bei gutbürgerlichen, schwäbischen Gerichten.

Wirtshaus Garbe

Filderhauptstraße 136, 70599 Stuttgart, Fon: 0711-3421180, Website

Traditionell schwäbische Küche mit jungen, frischen Interpretationen. Tipp 1: Schwäbischer Rostbraten aus gereiftem deutschen Färsenroastbeef. Tipp 2: „Dinnete“ aus dem eigenen Backhäusle. Im Biergarten finden bis zu 350 Gäste Platz.

Schwanenbräu Filderstadt

Bernhäuser Hauptstraße 36, 70794 Filderstadt, Fon: 0711-706954, Website

Lassedseichschmegga! In der ersten Schwäbisch-Bayerischen Wirtsbrauerei stehen bodenständige, regionale Gerichte von heimischen Lieferanten auf der Speisekarte. Top: Am Tisch tranchierte, ofenfrische Gans mit Apfelrotkohl, Maronen und Knödeln.

Waldschänke zur Distelklinge

Distelklinge 3, 70794 Filderstadt, Fon: 0711-771438, Website

Ein kleines Paradies für Naturfreunde, die im Grünen frisch zubereitete schwäbisch-regionale Gaumenfreuden erleben möchten. Alle Gerichte sind hand- und hausgemacht, das Gemüse stammt von regionalen Bauern, das Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.