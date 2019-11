Die besten schwäbischen Restaurants in der Region Ludwigsburg

Die schwäbische Küche überzeugt mit gutbürgerlichen und bodenständigen Gerichten. Maultaschen, Zwiebelrostbraten und Käsespätzle – wir haben für dich die besten schwäbischen Restaurants in der Region Ludwigsburg herausgesucht.

Fellbacher Straße 2/1, 71686 Remseck am Neckar, 07146/2809990, Website

Idyllisch gelegen am Zusammenfluss von Rems und Neckar, laden Biergarten und Restaurant bei schwäbischen Spezialitäten und leckeren Fischgerichten zum Verweilen ein. Naturfreunde erfreuen sich an der traumhaften Landschaft und den vielen Wasservögeln

Friedrich von Schiller

Marktplatz 5, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142/90200, Website

Burkhard Schork verwöhnt seine Gäste mit feiner Jahreszeitenküche sowie der bodenständigen, schwäbischen Regionalküche mit mediterranem Touch. Im Sommer hat man die Wahl zwischen der Gartenterrasse (Marktplatz) oder dem Sonnenbalkon (Südseite).

Am Bürgergarten 9, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142/7094057, Website

Mitten im Grünen und trotzdem zentrumsnah: Im Gasthaus Storchen stehen gutbürgerliche, schwäbische und saisonale Gerichte auf der Speisekarte. Top: Schwäbische Käs´knöpfle im Pfännle. An warmen Tagen lockt der große Biergarten oder die schöne Terrasse.

Seestraße 50, 74374 Zaberfeld, 07046/8804200, Website

Im Herzen des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, direkt am Badesee Ehmetsklinge. Wer sich hier vom Wandern, Radfahren oder Baden erholen will, genießt schwäbische Klassiker wie Zwiebelrostbraten oder vegetarische/vegane Speisen im Seegasthof.

Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos

Domäne Monrepos 22, 71634 Ludwigsburg, 07141/3020, Website

Der perfekte Ort, um nach einem Spaziergang oder einer Fahrradtour den Tag mit hausgemachten, schwäbischen Gerichten abzurunden. Unbedingt in der Gartenwirtschaft Schloss Monrepos probieren: der Wurstsalat und die Käsespätzle im Gusspflännle.

Untere Gasse 44, 71642 Ludwigsburg, 07141/2394877, Website

Dieser Zwiebelrostbraten, in Lembergsoße mit geschmälzten Zwiebeln. Hmm, lecker! In der Krone Alt Hoheneck, das historische Gebäude mit seinem Biergarten liegt direkt am Neckar, wird ausschließlich mit frischen Produkten aus der Region gekocht.

Im Osterholz 18, 71679 Asperg, 07141/62975, Website

Unter dem grünen Laubdach der Bäume kann man ein kühles Bier und schwäbische Leckereien genießen. Bei warmen Wetter geht’s ab in den Beach-Bereich; jeden ersten Samstag im Monat veredelt Live-Musik das Wochenende im Naturfreundehaus Asperg.

Paulaner am Viadukt

Wobachstraße 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142/51522, Website

Direkt am Wasser und am Enzwanderweg gelegen, erlebt man im Paulaner am Viadukt-Biergarten herrlich entspannte Stunden. Für das leibliche Wohl sorgen schwäbische und internationale Spezialitäten sowie bayrisches Bier.

Weilimdorferstraße 70, 70839 Gerlingen, 07156/43180, Website

In Pepe´s Restaurant interpretiert man internationale und international Gerichte und Klassiker der schwäbischen Küche auf kreative Art und setzt neue Akzente. Auf der wöchentlich wechselnden Saisonkarte stehen regionale und saisonale Speisen.

Wilhelmstraße 13, 71638 Ludwigsburg, 07141/2423020, Website

Maultaschen, schwäbischer Wurstsalat, rote Wurst auf Brötchen – die schwäbische Küche des 111 Jahre alten Ratskellers Ludwigsburg erfreut drinnen sowie draußen im Ratskellergarten Foodie-Fans mit regionalen Spezialitäten.

Rossknecht im Sudhaus

Bahnhofstraße 17, 71638 Ludwigsburg, 07142/913791, Website

Kässpätzle, Nierle, saure Kutteln, schwäbische Maultaschen, Linsenteller, Gaisburger Marsche: Wer die schwäbisch-gutbürgerliche Kost liebt, ist im Rossknecht im Sudhaus Ludwigsburg genau richtig. Super: Flammkuchen gibts noch nach 22:30 Uhr.

Hauptstr. 41, 70839 Gerlingen, 07156/280110, Website

In der urigen Weinstube in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert kommen Gerichte aus der schwäbischen und deutschen Küche auf die Teller.

Flößerstraße 14, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142/9938490, Website

Frische, heimische Küche wird in der Rommelmühle groß geschrieben und kreativ auf die Teller gezaubert. Serviert werden traditionelle, regionale Gerichte modern interpretiert. Frisch ist auch das Bier, das der Gast in dem Brauhaus serviert bekommt.