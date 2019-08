Die fünf schönsten Cafés in Ludwigsburg

3

Wilhelmstraße 24 , 71638 Ludwigsburg 07141/6483649 Website

And the winner is: der Erdbeerkuchen mit Mandelkruste! Dazu serviert das nette Midori-Team köstliche Kaffeespezialitäten, Frozen Smoothies und Eiskaffee. Im Schatten der Sonnenschirme haben Gäste direkte Sicht auf hiesige »Stadtgeschichten«.