Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region Heilbronn-Franken

Um sich richtig auf die Weihnachtszeit einzustimmen, darf der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen. Hier finden sich die schönsten Weihnachtsmärkte zwischen Heilbronn, Hohenlohe, dem Kraichgau und Neckar-Odenwald.

Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt

Marktplatz Heilbronn, Website

Der Heilbronner Weihnachtsmarkt wird zum Käthchen Weihnachtsmarkt und präsentiert in diesem Jahr besondere Überraschungen. Vom 26.11. - 22.12. ziehen zahlreiche Buden in die Heilbronner Innenstadt, rund um die Kilianskirche und den Marktplatz ein und stimmen in Heilbronn die Weihnachtszeit ein.

Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Rathaus Bad Wimpfen, Website

Vom 29.11. bis 15.12. verzaubert der altdeutsche Weihnachtsmarkt, immer von Freitag bis Sonntag, die wunderschöne Innenstadt Bad Wimpfens. Beachtlich ist das große Angebot aus Kunsthandwerk, Handarbeit und weihnachtlichen Köstlichkeiten, das sich durch die engen Gassen zieht.

Reiterlesmarkt Rothenburg

Rothenburger Reiterlesmarkt

Innenstadt Rothenburg, Website

Die mittelalterliche Altstadt von Rothenburg ob der Tauber wirkt verschneit und in Weihnachtsdeko eingehüllt noch viel märchenhafter als sie sonst schon ist. Für diesen Anblick lohnt es sich auch eine weitere Fahrt auf sich zu nehmen. Bei einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit über 500 Jahren Tradition, sollte man sich den original "Rothenburger Schneeballen" nicht entgehen lassen. Vom 29.11.-23.12.

Haller Weihnachtszauber

Marktplatz Schwäbisch Hall, Website

Enge Gassen, regionale Leckereien, Kunsthandwerk und viele kleine Geschäfte laden vom 28. November bis 22. Dezember zum Besuch des Haller Weihnachtszaubers ein. Rund um die Treppe der Kirche St. Michael erstrahlen die liebevoll dekorierten Holzhütten auf dem schönen Marktplatz und verzaubern die Besucher mit Weihnachtsstimmung.

Mosbacher Weihnachtsmarkt

Marktplatz Mosbach, Website

Rund um den Marktplatz gastieren vom 29.11 bis 18.12. liebevoll gestaltete Buden und der Duft von Glühwein. Zur Weihnachtszeit werden die heimeligen Gässchen und die Altstadt besonders schön in Szene gesetzt und laden zu einem Besuch in der Fachwerkstadt ein.

Seeweihnacht am Breitenauer See

Breitenauer See, Obersulm, Website

Dieser recht junge Weihnachtsmarkt verzaubert am 7. und 8.12. mit der einzigartigen Kulisse rund um den Breitenauer See bei Löwenstein. Hier gibt es viele individuelle Buden, die tolle Produkte in Handarbeit präsentieren und Inspiration für ein liebevolles Weihnachtsgeschenk liefern.

Winterdorf Heilbronn

Badstrasse 100, Heilbronn, Website

Der etwas andere "Weihnachtsmarkt" gastiert jedes Jahr am Heilbronner Food-Court und ist weit über Weihnachten bis zum 20. Januar geöffnet. Motto ist hier Hütten-Gaudi mit weihnachtlichem Apres-Ski Flair. Hier lässt sich der Abend auch nach den regulären Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte gut ausklingen – unbedingt probieren sollte man den "Elchpipi"-Aperitif.

Weihnachtsmarkt Öhringen

Marktplatz Öhringen, Website

Jeweils an den Wochenenden vom 29.11. bis 15.12. findet in Öhringen der Weihnachtsmarkt statt. In der historischen Innenstadt rund um Schloss, Stiftskirche und Marktplatz gibt es allerlei Kostbarkeiten erwerben. Für den besonderen Weihnachtsglanz sorgen märchenhafte Walk-Acts auf Stelzen, ein Eisschnitzer und ein Glockengießer.

Advent im Schloss Bad Rappenau

Wasserschloss Bad Rappenau, Website

Rund um die einmalige Kulisse des Wasserschlosses finden sich hier am ersten Adventswochenende (23. und 24. November) schöne Geschenkideen, kreatives Kunsthandwerk, individuelle Adventskränze, Baumschmuck, und vieles mehr.

Fränkischer Weihnachtsmarkt Ansbach

Martin-Luther-Platz Ansbach, Website

Eingebettet zwischen barocken Fassaden und den beiden großen Kirchen findet der Fränkische Weihnachtsmarkt vom 28. November bis 24. Dezember seinen Platz. Liebevoll gestaltete Buden, offene Feuerstellen und fränkische Köstlichkeiten rund um die berühmte Ansbacher Bratwurst garantieren Genuss für alle Sinne.

Und wer nach Weihnachten immer noch nicht genug hat: vom 27.-29.12. findet in Ansbach der Silvestermarkt statt.

Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl

Innenhof des Heiliggeistspital Dinkelsbühl, Website

Vom 28.11. - 22.12. verwandelt sich der idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals in eine Budenstadt. Hier finden die Besucher typische Weihnachts- und Geschenkartikel wie Keramik, Holzspielzeug, Gewürze und Christbaumschmuck, dazu alles, was der Gaumen an vorweihnachtlichen Genüssen begehrt.

Weihnachtsmarkt Feuchtwangen

Kirchplatz Feuchtwangen, Website

Durch seine einzigartige Lage zwischen der Stifts- und der Johanniskirche, mitten im Herzen der Festspielstadt, strahlt der Feuchtwanger Weihnachtsmarkt eine besondere Atmosphäre aus, die mit einer Unmenge an kleinen Lichtern für vorweihnachtliche Stimmung sorgt. Hier gibt es Glühwein genauso wie Lebkuchen und andere Süßigkeiten, die zur Weihnachtszeit gehören und zusammen mit Gewürzen den typischen Weihnachtsmarktduft verbreiten.