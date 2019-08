Die besten Eiscafés in der Region Heilbronn

2

Obere Neckarstraße 32 , 74072 Heilbronn 07131/7908820

In der Eismanufaktur im Marrahaus wird viel Wert auf Qualität gelegt. So stellen die Betreiber handwerklich produziertes Eis ohne künstliche Zusatzstoffe, Farbstoffe, Aromen oder Geschmacksverstärker her, davon viele sogar vegan und bio.