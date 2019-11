Die schönsten Hallen-, Thermal- und Erlebnisbäder im Großraum Stuttgart

Relax-Whirlpool, Highspeed-Rutsche, Südsee-Sauna-Landschaften: Erlebnis- und Hallenbäder bieten Fun & Urlaubsfeeling auch in der kühleren Jahreszeit. Hier unsere Topliste für die Region Stuttgart.

Therme Erding

Thermenallee 1-5, 85435 Erding, 08122/5502000, Website

Badespaß und Südseefeeling pur: Unzählige Attraktionen rund um Rutschen, Saunieren, Kids Pools, Kinderspielplätze, Thermal- und Wellenbaden machen die Therme Erding zu einem einzigartigen Urlaubsparadies für die ganze Familie.

Das Leuze Mineralbad

Am Leuzebad 2-6, 70190 Stuttgart, 0711/21699700, Website

Abwechslungsreiches und gesundes Baden und Saunieren mitten in der Großstadt? In Stuttgart ist das möglich. Die Mineralbad-Attraktionen: 12 Schwimm- und Badebecken (Mineral-/Heilwasser), Wasserfall, Strömungskanal, Kneippanlage, Saunen.

Schwabenquellen Bad Urach (Kanto Beach & Spa)

Bei den Thermen 2, 72574 Bad Urach, 07125/94360, Website

Das Wellness-Paradies vor den Toren Stuttgarts! Urlaub vom Alltag auf einer Fläche von über 7.000 qm. Und eine exotische Wellness-Weltreise mit Badelagunen, Erlebnis-Aufguss-Zeremonien, Whirlpools, Erlebnisduschen, Dampfbädern.

F3 Fellbach

Esslinger Str. 102, 70734 Fellbach, 0711 794850, Website

Waterworld pur! Allein das Freibad bietet auf 10.000qm Fläche Wasserspaß und Freizeitaction für die gesamte Familie. Besonders beliebt: die Wasserkanonen! Abseits der Becken locken Mini-Soccer, Beachvolleyball, Tischtennis; für die Kids ein Matschplatz.

Stadionbad Ludwigsburg

Berliner Pl. 1, 71638 Ludwigsburg, 07141/9102498, Website

Ludwigsburg Wellness-Oase mit einer neuen, über 100 Meter langen Effektrutsche mit separatem Flachwassersicherheitsauslauf, Sprungturm, Nichtschwimmerbecken, Whirlpool, riesiger Saunalandschaft mit Crushed-Ice-Brunnen und Relaxen am Kamin.

Bäderbetriebe Stuttgart

Breitscheidstr 48, 70176 Stuttgart, 0711/21657880, Website

Hier findest du alle Informationen rund um die städtischen Bäder in Stuttgart, von den Öffnungszeiten über die Bäderausstattung bis hin zu den Anfahrtswegen. Super: Das Angebot an Fitness- und Schwimmkursen in den 8 Stuttgarter Hallenbädern.

Barbarossa Thermen

Lorcher Straße 44, 73033 Göppingen, 07161/6101630, Website

Schwimmen, Saunieren, Relaxen und Spaß haben – in den Barbarossa-Thermen in Göppingen findet sich all das unter einem Dach. Kids pilgern wegen der 57 Meter langen Rutsche zu dieser großzügigen Badelandschaft.

Panorama Thermen Beuren

Am Thermalbad 5, 72660 Beuren, 07025/910500, Website

Insgesamt sieben Becken im Innen- und Außenbereich werden mit wohlig warmen und quellfrischem Thermalwasser versorgt. Hinzu kommt eine Thermengrotte mit verschiedenen Dampf-, Wärme- und Ruheräumen – und eine prämierte Saunalandschaft.

Albthermen Bad Urach

Bei den Thermen 2, 72574 Bad Urach, 07125/94360, Website

Hier vereinen sich Wellness- und Heilbad in einem modernen Ambiente. Das warme Mineralwasser sorgt in sechs Becken für besten Badespaß; die Saunawelt umfasst acht verschiedene Schwitzattraktionen. Top: Dampfkammer mit Peeling-Angebot.

Fildorado

Mahlestraße 50, 70794 Filderstadt, 0711/772066, Website

Ab ins erfrischende Nass! Wasserratten vergnügen sich bei Arschbomben-Contests, Wellenreiten oder in den Mega-Rutschen. Der „normale“ Fildorado-Fan sportelt im 50-Meter-Becken, genießt die Saunalandschaft oder nutzt den Fitnessclub.

Mineraltherme Böblingen

Am Hexenbuckel 1, 71032 Böblingen, 07031/8174890, Website

Gesund, warm und wohltuend – in der Mineraltherme Böblingen wartet auf die Gäste ein umfangreiches Angebot: Thermalbad mit Massagedüsen und Kneipbecken, Massage-Möglichkeiten, Sauna. Highlights: der MeerKlimaRaum und die MeerKlimaSauna.

Mineralbad Bad Cannstadt

Sulzerrainstr. 2, 70372 Stuttgart, 0711/21666270, Website

Das Quellenglück in Bad Cannstadt ist eine phantasievolle Badelandschaft mit reichhaltigen Mineralquellen. Attraktionen: Saunalandschaft mit russisch-römischen Dampfbad, Meditationsbad mit Musik- und Farblichttherapie, Klangschalenaufgüsse.

Sauna

Alfred-Kercher-Bad

Theodor-Heuss-Str. 4, 70806 Kornwestheim, 07154/8061/595, Website

Das Alfred-Kercher-Bad in Kornwestheim bietet mit mehr als 700 Quadratmetern Wasserfläche ausreichend Platz für alle Wasserfans. Akrobaten lockt das separate Sprungbecken mit einem Drei-Meter-Brett und einem Fünf-Meter-Turm.

Oskar Frech Seebad & Sauna

Lortzingstr. 56, 73614 Schorndorf, 07181/96450200, Website

Das Seebad ist „meer“ als ein Bad. Das hochmoderne Hallenbad, der Ziegeleisee und der Saunagarten bilden eine Wasser- und Freizeitlandschaft für Jung und Alt. Top: Die 80 Meter lange Riesenrutsche, das Dampfbad mit Sternenhimmel.

Merkel´sches Schwimmbad

Mühlstr. 6, 73728 Esslingen, 0711/3907700, Website

Das Merkel´sche Schwimmbad ist eine echte Perle unter den Schwimmbädern. Mit architektonischen Einflüssen aus dem Jugendstil ist diese Therme ein optischer Hingucker und eine Synthese aus Mineral-Thermalbad und Freizeitbad.

Achalmbad Reutlingen

Albstr. 17-19, 72764 Reutlingen, 07121/5823091, Website

Das Denkmal geschützte Achalmbad im Bauhausstil verspricht Badespaß für die ganze Familie in Reutlingen. Das Hallenbad integriert das Kinderbecken in das 25 Meter lange Sportschwimmerbecken. Entspannung gibt’s in der Sauna und den Dampfbädern.

Heilbad Hoheneck

Uferstr. 50, 71642 Ludwigsburg, 07141/55021, Website

Dieses Solebad in Ludwigsburg ist ein wirklicher Knaller für die Gesundheit. Hier findet man Ruhe und Entspannung. Vor allem die suffathaltige Sole hat positive Effekte auf den Organismus, sei es bei Rheuma, Hexenschuss, Haut- oder Lungenerkrankungen.

Vinzenz Therme

Kurhausstr. 18, 73342 Bad Ditzenbach, 07334/76600, Website

Wellness auf der schwäbischen Alb in wunderschöner Umgebung, das ist die Vinzenz-Therme. Top: Therapieprogramme wie Hydro- oder Bewegungstherapie, Wassershiatsu, Wellnessbereich mit mineralhaltigen Quellen und diversen Saunas.

Hallenbad Waiblingen

An der Talaue 10, 71334 Waiblingen, 07151/131740, Website

Im Sportbecken mit 25 Metern Länge, Einmeter- und Dreimeter-Sprungturm kann bei jeder Witterung trainiert werden. Das Lehrschwimmbecken ist auch für kleine Badegäste zum Planschen geeignet. Für Fitness-Fans gibt es regelmäßig Aqua-Fitness-Kurse.

Sport- und Familienhallenbad Nürtingen

Stuttgarter Str. 1, 72622 Nürtingen, 07022/406720, Website

Das Hallenbad in Nürtingen bietet Wasserratten vier Schwimmbecken inklusive Warmliegebecken für Fitness- und Entspannung. Im Saunabereich warten: finnische Sauna, Sanarium, Dampfbad, Panoramasauna. Top: die beliebte Mitternachtssauna.