Die 12 schönsten Sehenswürdigkeiten in Tübingen und Reutlingen

Schloss Hohentübingen

Burgsteige, 11, 72070 Tübingen, 07071/2976437, www.unimuseum.de

Einst eine mittelalterliche Burg, später zum Schloss gekürt. Das Schloss Hohentübingen bietet in einem Renaissance-Vierflügelbau mit seinen schmucken Rundtürmen spannende Schausammlungen. Top: der traumhafte Panoramablick bis zur Schwäbischen Alb.

Alter Botanischer Garten

Am Stadtgraben 2, 72074 Tübingen, 07071/29-78822, https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/willkommen-im-botanischen-garten/

Ein Paradies für Spaziergänger, Naturfreunde und Chill-Out-Experten. Der Alte Botanische Garten ist ein beliebter Stadtpark, der neben der üppig-grünen Vegetation auch mit zahlreichen exotischen Pflanzen punktet. Der Eintritt ist frei.

Rathaus mit Marktplatz

Am Markt 1, 72070 Tübingen, 07071/2040, https://www.tuebingen.de

Das beliebteste Fotomotiv in Tübingen. Das Rathaus wurde 1435 erbaut, die Hauptfassade 2016 saniert. Sehenswert: die kunstvolle, astronomische Uhr an der Außenfassade, die Friesen und die Sgraffito-Bemalungen, der Neptunbrunnen auf dem Marktplatz.

Stiftskirche Tübingen

Holzmarkt 1, 72070 Tübingen, 07071/79525420, https://www.stiftskirche-tuebingen.de

Die Stiftskirche Tübingen ist schon aufgrund ihrer architektonischen Präsenz ein Wahrzeichen der Universitätsstadt. Wer die 170 Stufen zur Turmspitze erklimmt, wird mit einem grandiosen Blick auf das Neckar- und Ammertal belohnt. Regelmäßig Konzerte.

Neckarinsel

Wöhrdstraße 11, 72072 Tübingen, 07071/304827, https://www.tourismus-bw.de/Media/Attraktionen/Platanenallee-und-Neckarinsel

Der östliche Teil der Neckarinsel verspricht Romantik pur. Am Ende der malerischen Platanenallee wartet das bei frisch Verliebten geschätzte „Seufzerwäldchen“, in der Nähe lockt das Silcher-Denkmal. Top: Events wie das Stocherkahnrennen.

Hölderlinturm

Bursagasse 6, 72070 Tübingen, 07071/22040, https://www.hoelderlin-gesellschaft.de

Und noch ein Wahrzeichen Tübingens, direkt an der idyllischen Neckarfront. 36 Jahre hat der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin in dem gelben Turmbau residiert. Seit 2017 wird der Bau saniert, Anfang 2020 wird mit neuer Ausstellung wiedereröffnet.

Kloster Bebenhausen

Im Schloß, 72074 Tübingen, 07071/602802, http://www.kloster-bebenhausen.de

Das Kloster Bebenhausen war bereits Zisterzienserabtei, Jagdschloss der württembergischen Könige und Sitz des Landtags von Württemberg-Hohenzollern. Auf jeden Fall besichtigen: Die Klosterkirche, die Refektorien und den imposanten Kreuzgang.

Schloss Hohenentringen

Schloss Hohenentringen, 72070 Tübingen, 07073/6366, https://www.hohenentringen.de

Schlossanlage in grüne Idylle am Rand des Naturparks Schönbuch. Hungrige Besucher können sich auf schwäbische Küche in rustikalem Ambiente freuen. Wichtig: Schloss Hohenentringen ist mit dem Auto nur von Tübingen-Hagelloch zu erreichen.

Stiftung Kunsthalle Tübingen

Philosophenweg 76, 72076 Tübingen, 07071/96910, https://kunsthalle-tuebingen.de

Die 1971 gegründete Kunsthalle Tübingen ist ein bekannter Ort für Wechselausstellungen mit monographischen Sammlungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts und attraktiven Themenspecials. Immer Sonntags: das offene, spielerische Atelier für Kinder.

Tübinger Tor

Katharinenstraße 25, 72764 Reutlingen, 07121/93935353, https://www.reutlingen.de/de/Leben-in-Reutlingen/Unsere-Stadt/Reutlinger-Besonderheiten/Tübinger-Tor

Eines von insgesamt sieben Stadttoren, von denen nur noch das Tübinger Tor und das Gartentor existieren. Es wurde 1235 als Teil der Stadtmauer erbaut; bis ins 19. Jh. wurde die Wohnung über dem Turm zur Außenbeobachtung (Feuerwehraufgaben) genutzt.

Marienkirche

Weibermarkt 1, 72764 Reutlingen, 07121/312461, http://neue-marienkirchen-gemeinde.de

Die Marienkirche, 1247-1343 von der Bürgerschaft erbaut, wurde im Jahr 1988 zum Nationalen Kulturdenkmal ernannt. In der Reformationskirche finden Besucher ein spätgotisches Heiliges Grab sowie einen legendären achteckigen Taufstein (15. Jh).

Ruine Achalm

Burgruine Achalm, 72766 Reutlingen, https://www.stuttgart-tourist.de/a-burgruine-achalm

Beliebtes Ausflugsziel, und neben Marienkirche und Tübinger Tor eines der Wahrzeichen Tübingens. Von der ehemaligen Burg sind nur noch wenige Mauerreste übrig, stattdessen lockt ein spektakulärer Blick vom Aussichtsturm bis hin zum Schwarzwald.

Route anzeigen

Ihr Browser unterstützt die HTML5 Geolocation API nicht. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Keine Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein oder erteilen Sie dieser Seite die Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Ihr aktueller Standort konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Timeoutwert für die Standortsuche wurde überschritten. Geben Sie eine Adresse in das Textfeld ein und versuchen Sie es erneut.

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste