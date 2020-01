Die schönsten Locations für die Hochzeit in und um Stuttgart

6

Jägerhausstr 159 , 74074 Heilbronn 07131/7452300 Website

Stilvoll heiraten und dann ... happily ever after! Das idyllisch gelegene Haus direkt am See verzaubert jedes Brautpaar, jeden Hochzeitsgast. Und die on top-Räumlichkeiten überzeugen ebenfalls: Wunderschöne Terrasse, Kaminzimmer, Bühne für Band/DJ.