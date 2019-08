Die zehn besten Eiscafés in Böblingen und Sindelfingen

7

Konrad-Zuse-Straße 5 , 71034 Böblingen 07031/2056278 Website

»Italien To Go. Gelato To Go.« So lautet das Motto des Ateliers Piada. Das Eis stammt von einer renommierten und hochwertigen Eismanufaktur aus Stuttgart und hat zweimal den Preis bei Gelatissimo (die bekannteste Eis-Messe Europas) gewonnen.