Weihnachtsmarkt Osterburken (13. & 14.12.25)

Wenn in der Römerstadt Osterburken die Lichter angehen und winterliche Düfte in der Luft liegen, öffnet am Wochenende des 13. und 14. Dezember der Weihnachtsmarkt. An den festlich geschmückten Ständen gibt es viel zu entdecken. Von handgemachten Produkten, über regionale Spezialitäten, bis hin zu weihnachtlichen Geschenkideen. Außerdem warten frisch gebackene Waffeln, heißer Glühwein und viele weitere Köstlichkeiten. Auch für die kleinen Besucher ist gesorgt. Der Nikolaus schaut vorbei und hat für jedes Kind eine Überraschung im Gepäck. Zusätzlich schaffen musikalische Darbietungen und ein festliches Rahmenprogramm eine stimmungsvolle Atmosphäre, in der sich Jung und Alt wohlfühlen können. Besucher sind eingeladen, vorbeizukommen, die weihnachtlichen Düfte zu genießen und das warm einladende Ambiente auf sich wirken zu lassen.

Sa. 13. und So. 14. Dezember, Sa. 15 bis 22 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Marktplatz Osterburken, www.osterburken.de