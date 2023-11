Winterzauber in Künzelsau

Künzelsaus Innenstadt leuchtet festlich in der Advents- und Weihnachtszeit. Auf dem Schlossplatz findet von Mittwoch, 6. bis Sonntag, 10. Dezember 2023 der »Advent am Schloss« statt. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Weihnachtsmarkt am Mittwoch um 18 Uhr. Märchenerzähler, Kindergärten, Chöre und Bands bringen Weihnachtsstimmung auf die Bühne. Am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr ergänzt der Kunsthandwerkermarkt auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums das Angebot. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das Alte Rathaus wird zum Adventskalender mit Fensterbildern, die von Künzelsauer Kindern gebastelt wurden. Am Samstag, 9. Dezember findet um 10 Uhr eine weihnachtliche Vorlesestunde in der Stadtbücherei statt. Die Harley Davidson Freunde Hohenlohe starten um 11 Uhr ihren Christmas Ride am Alten Rathaus. Am Freitag, 15. Dezember um 16 Uhr präsentiert die Landesbühne Schloss Maßbach das Familientheater »Das Sams und die große Weihnachtssuche« in der Stadthalle. Am Sonntag, 17. Dezember um 17 Uhr veranstaltet die städtische Jugendmusikschule ein Benefizkonzert für die »Deutsche Kinderkrebshilfe« in der Johanneskirche. Viele Einzelhändler der Werbegemeinschaft laden am Freitag, 22. Dezember ihre Kunden beim Christmas-Shopping bis 22 Uhr ein. Beim Engelesblasen spielen die Turmbläser Choräle vom Turm der Johanneskirche: Heiligabend um 19 und 24 Uhr, an Silvester und Neujahr um 19 Uhr. Die WinterLounge der Werbegemeinschaft am Alten Rathaus ist von 30. November bis 30. Dezember Treffpunkt: Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr.

Mehr Informationen unter www.kuenzelsau.de/winterzauber