Württembergisches Kammerorchester Heilbronn: Das kultige Neujahrskonzert

Was Wien hat, darf in Heilbronn nicht fehlen: ein kultiges Neujahrskonzert. Doch während man an der Donau traditionell Johann Strauß, Wiener Walzer, Polkas und dergleichen hört und spielt, geht das WKO eigene, nicht minder unterhaltsame Wege. Für 2023 richtet sich der musikalische Blick Richtung Osteuropa: Neben vier Filmmusik-Walzern von Dmitri Schostakowitsch kann man Bekanntschaft machen mit dem Klavierkonzert des »russischen Gershwin« Nikolai Kapustin. Bei diesem weiß man oft nicht, ob man jetzt in einem Jazz- oder einem Klassik-Konzert sitzt – es sprüht nur so vor Lebendigkeit und musikalischen Einfällen. Höhepunkt des Programms ist eines der populärsten Orchesterstücke überhaupt: Die »Bilder einer Ausstellung« von Modest Mussorgsky. Diesmal allerdings erklingt das Werk in ungewohntem Gewande, nämlich als faszinierendes Remake für Jazztrio und Orchester. Soviel lässt sich vorhersagen: Beifallstürme sind vorprogrammiert! Für dieses Programm konnte das WKO den international gefeierten Pianisten Frank Dupree gewinnen, der schon bei der BUGA 2019 das Heilbronner Publikum begeisterte. Außerdem ist er Teil der im August 2021 beim Label Capriccio erschienenen WKO-CD »Nikolai Kapustin«. Diese hat im April 2022 den renommierten International Classical Music Award gewonnen. Neben Frank Dupree sind dessen Trio-Kompagnons mit von der Partie: Meinhard »Obi« Jenne am Drum Set und Jakob Krupp am Kontrabass. Und auch ein Special Guest fehlt nicht: der Heilbronner Stadtschreiber Alexander Estis. dg

Neujahrskonzert des WKO

Do. 5. Januar 2023, 19:30 Uhr, Harmonie Heilbronn

Tickets unter 07131-2710950 sowie per Mail unter

ticketing@wko-heilbronn.de, www.wko-heilbronn.de