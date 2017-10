MORITZ Oktoberfest in Ellhofen am 6.9.

Was für ein genialer Auftakt zum MORITZ Oktoberfest. Jetzt heißt es offiziell »O`zapft is!« auf dem Verlagsgelände in Ellhofen. Am Freitag, den 6.9. haben die Volxrocker richtig Stimmung im großen Partyzelt entfacht.

Trotz der zwei gescheiterten Versuche von Ringer, Eduard Popp, das Fass anzustechen, gab es trotzdem reichlich Freibier. Am 7., 10., 13. und 14. 10. geht der Gaudi weiter.

Alle Infos auf: www.moritz-oktoberfest.de