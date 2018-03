Kopfhörerparty, Audi Forum, Neckarsulm, 1.3.18

Alle tanzen, aber keine Musik ist zu hören? Die „Kopfhörerparty“, die am 1. März im Audi Forum in Neckarsulm stattfand, macht's möglich.

Wenn man gerade selbst keine Kopfhörer aufhat, mag der Tanz und das Singen in der Stille ein äußerst surreales Erlebnis sein. Aber die Vorteile lassen sich nicht leugnen. Die ursprüngliche Idee hinter dem Konzept hängt tatsächlich mit dem Lärmschutz zusammen, denn gerade in urbanen Gegenden kann die Party oft einfach nicht so laut sein, wie man das gerne hätte. Aber auch abseits dieser Begründung nimmt die Kopfhörerparty an Beliebtheit zu: Man kann gemeinsam mit seinen Freunden ausgelassen feiern, muss bezüglich der Musikrichtung aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen – jeder hört das, was ihm gefällt. Bei der Party im Audi Forum wurden drei Musikrichtungen geboten: Rock/Pop, House und Schlager. Ein besonderes Gimmick lieferten die Kopfhörer: Durch spezifische Beleuchtung konnte jeder sehen, was der andere hört. Manch einer hatte am Anfang noch kurz Schwierigkeiten, sich auf das Konzept einzulassen, doch spätestens, als „Marmor, Stein und Eisen bricht“ erklang, tanzten und sangen alle ausgelassen mit.