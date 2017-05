Die fünf Freundinnen Marie (Anna König), Anna (Korinna Krauss), Stephanie (Julia Dietze), Nora (Kaya Marie Möller) und Ginette (Odine Johne) aus Kindheitstagen machen gemeinsam Urlaub in Südfrankreich.

Mit einem unerwarteten Besucher nimmt das Unheil in diesem Drama seinen Lauf und wird an Geschichten aus der Vergangenheit gerührt. Nicht nur die Spannungen unter den sehr unterschiedlichen Frauen werden immer deutlicher, auch während die eine freigeistig und selbstbestimmt ist, lebt eine andere ein streng reglementiertes Leben und legt kaum Gefühlsregungen an den Tag, wieder eine andere hat sich gerade von ihrem untreuen Mann getrennt und hat eine ihrer Freundinnen als Ehebrecherin in Verdacht. Als dann auch noch ein Fremder in das Haus eindringt und die Frauen bedroht, spitzt sich die sowieso schon angespannte Situation lebensgefährlich zu.

Start: 4. Mai 2017

Bewertung: 3 / 5 Punkte