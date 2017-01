× Erweitern A Cure for Wellness

Gore Verbinskis Psychothriller „A Cure for Wellness“ wurde in Teilen auf der Burg Hohenzollern bei Hechingen gedreht.

Es geht um üble Machenschaften in einem mysteriösen ‚Wellness-Center‘.

Der Angestellte eines New Yorker Finanzkonzerns (Dane DeHaan) soll nach Europa zu fliegen, um seinen Chef aufzusuchen und diesen zurück nach New York bringen. Dieser kuriert sich seit Ewigkeiten in einer Wellness-Oase in den Schweizer Alpen. Doch dort angekommen ist der Chef unauffindbar. Gemeinsam mit einer Patientin (Mia Goth) findet der Angestellte heraus, dass im Wellness-Center etwas nicht mit rechten Dinge zugeht: Die Erholung der Gäste scheint nur ein Lockmittel zu sein, im Verborgenen werden andere Ziele verfolgt!

Start: 23. Februar