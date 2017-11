× Erweitern Bad Moms 2

Weihnachten naht und damit auch die unvermeidlichen Kitschfilme mit Tannenbaum, Lametta und Co.

„Bad Moms 2“ tut nun so, als sei dieses Fest so etwas wie ein Superbowl für Mütter. Die ganze Familie lädt sich zum Fest ein. Der schlimmste Alptraum der Bad Moms steht vor der Tür: Ihre eigenen Mütter und treiben die ohnehin schon wahnsinnigen noch tiefer in die Krise.

Mit Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn

Start: 9. November