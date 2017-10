× Erweitern Gaugin

Gauguin, das war jener Maler, der durch seine Gemälde aus der Südsee Berühmtheit erlangte, so wirklich allerdings erst nach seinem Tod.

Von seinem ersten Besuch in Polynesien erzählt dieser Spielfilm, Vincent Cassel spielt den Maler an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, auf jeden Fall aber an der Schwelle zum Tod.

Auf den Erkundungstouren lernt er aber auch seine Muse, die Eingeborene Tehura, kennen, die bei seinen bekanntesten Gemälde Modell stehen wird.

Start: 2. November 2017