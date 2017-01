× Erweitern Jackie

Der chilenische Regisseur Pablo Larrain liebt Filmstoffe mit politischem Potenzial. Neben seiner Charakterstudie über Jackie Kennedy, Gattin des 1963 ermordeten John F. Kennedy, startet im Februar auch „Neruda“.

Waren es bisher mit Entwicklungen in Südamerika verbundene Ereignisse, die Larrain interessierten, widmet er sich nun einer Frau, die man als „Königin ohne Krone“ bezeichnen könnte. Natalie Portman spielt diese elegante, kultivierte und gesellschaftlich engagierte Präsidentengattin im Moment der Schockstarre und dem Bewusstsein, nicht nur ihren Mann verloren zu haben, sondern gleichsam ihr eigenes Leben. Larrain dringt ein in die Gefühlswelt einer Persönlichkeit, die damals schon gegen das Frauenbild ihrer Zeit ankämpfte, zeigt die verletzte Seele einer Frau, die selbst zur Ikone wurde und nun mit den Sicherheitschefs das Trauerzeremoniell für ihren Mann austüftelt. Geschickt verwebt Larrain Vergangenheit und Gegenwart, bedient sich auch historischer Aufnahmen aus dem Weißen Haus und erinnert an ein von Gewalt zerrissenes Amerika und wie es sich müht, eine zivilisierte Nation zu werden.