Kedi – Von Katzen und Menschen

Die Stars in der Dokumentation »Kedi - Von Katzen und Menschen« sind sieben schnurrende Streuner in Istanbul. Kommt auf der Leinwand besser als in jedem Katzenvideo.

Istanbul, die türkische Großstadt am Bosporus, die eine Brücke zwischen Europa und Asien ist, zeichnet sich nicht nur durch Minarette, Moscheen und andere antike Gebäude aus, sondern auch durch die allgegenwärtige Präsenz ihrer hunderttausenden Katzen, die man überall auf den Straßen der Metropole antreffen kann.

Als wild würde zwar kaum einer die Tiere bezeichnen, dennoch haben sie keine Besitzer. Indem der Dokumentarfilm Kedi sich ihnen annähert und zugleich ihre Perspektive einnimmt, zeichnet er ein Bild Istanbuls und des sich vollziehenden Lebenswandels - betrachtet durch die Augen der schnurrenden kleinen Bewohner, die ebenso wie die Menschen zum Stadtbild gehören.