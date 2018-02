× Erweitern Luna

Sie solle nie vergessen, dass ihr Papa sie sehr lieg habe, egal was passiere, sagt der Vater zur Tochter Luna.

Und prompt passiert etwas arg Schlimmes. Die Famile der 17-Jährigen wird während des Urlaubs umgebracht, angeblich, weil ihr Vater nicht BWLer, sondern ein russischer Spitzel war. Das Angebot sie, die jetzt als einzige Zeugin ebenfalls in Gefahr schwebt, in Sicherheit zu bringen, lehnt sie ab. Luna will wissen, wer ihre Familie getötet hat.

Ihre actionreiche Spurensuche allerdings ist mehr als realitätsfern.

Start: 22. Februar 2018