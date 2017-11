× Erweitern Madame

Rossy de Palma, bekannt geworden durch etliche Auftritte in Filmen von Pedro Almodovar, tritt in dieser Gesellschaftssatire auf als Dienstmädchen, das kurzerhand Platz nehmen darf an der reich gedeckten Tafel ihrer Chefin (Toni Collette).

Für die Huasherrin kommt der Besuch eines 13. Gastes ungelegen. Bringen 13 Personen an einer Dinnertafel doch Unglück. Als die Nummer 14 muss kurzerhand das Dienstmädchen einspringen.

Durch den Rollentausch ergeben sich köstliche und messerscharf beobachtete Momente. Nicht verpassen!

Start: 30. November 2017