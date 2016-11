Magische Momente: Klassische Werke im Traumpalast Nürtingen

× Erweitern Foto: Twentieth Century Fox Hochzeit des Figaro Traumpalast

Ab diesem Winter können die Nürtinger im Traumpalast große Werke der Operngeschichte hautnah erleben. Mit der neuen Programmreihe „All‘Opera“ verwandelt sich das Kino von November 2016 bis Juli 2017 regelmäßig in eine Opernbühne. Mit dabei sind Aufführungen aus der Scala in Mailand, dem Teatro Regio in Turin und der Oper in Rom sowie Florenz, die in bester Qualität auf der Kinoleinwand gezeigt werden. Somit können die Nürtinger die Inszenierungen aus dem Mutterland der Oper direkt vor ihrer Haustür genießen. Bekannte Melodien, gespielt und gesungen von Ausnahmekünstlern verzaubern die Gäste im gemütlichen Kinosessel. Auf dem Programm stehen in dieser Saison Opernklassiker wie „Tristan und Isolde“, „Madame Butterfly“ oder „Die Entführung aus dem Serail“. Den Anfang macht „Die Hochzeit des Figaro“ am 28. November. Die Mailänder Scala hat zum 225. Todestag Mozarts eine ganz neue Produktion dieses bekannten Stücks geschaffen, die Opernfans nicht verpassen sollten. Für einen gelungenen Abend mit Opernflair stehen bei jeder Klassik-Vorstellung Sekt und Häppchen bereit. Zudem sind in die Vorstellungen Hintergrundberichte integriert, wie z.B. Interviews mit den Mitwirkenden, sodass die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Wer möchte, darf gerne in Abendkleidung ins Kino kommen.

Karten für alle Vorstellungen sind bereits im Vorverkauf an der Kinokasse und online auf www.traumpalast.de erhältlich.