Um eine Bruderliebe geht’s in diesem Roadmovie von Markus Goller („Friendship“).

In ein Heim will Ben (Frederic Lau) seinen geistig behinderten Bruder Simpel (David Kross) nach dem Tod der Mutter nicht stecken, er hofft auf Unterstützung vom Vater (Devid Striesow) in Hamburg zu den die beiden allerdings seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr hatten.

Tränenrührende Momente, Ernsthaftigkeit und gute Laune-Szenen wechseln sich ab.

Start: 9. November 2017