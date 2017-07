× Erweitern Spider-Man: Homecoming

Bei »Spider-Man: Homecoming« handelt es sich um einen weiteren Reboot der Comicverfilmung, die rote Maske des Spinnenmannes streift sich Tom Holland über. Eine Fortsetzung ist geplant.

Peter Parker (Tom Holland), besser bekannt als Spider-Man, wohnt bei seiner Tante May (Marisa Tomei) in New York und kämpf mit zwei Dingen: Er muss seinen Alltag in der Schule geregelt bekommen und gleichzeitig beschäftigt ihn die Frage nach seiner Zukunft. Es ist schließlich nicht allzu lange her, als er gemeinsam mit anderen Helden in den Kampf zog und nun zieht es Peter in diese Richtung. Seine Zweifel erübrigen sich spätestens als der Schurke Vulture (Michael Keaton) die Bühne betritt und Peter alles nehmen will, was für ihn von Bedeutung ist!