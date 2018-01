× Erweitern Three Billboards outside Ebbing Missouri

Den gewaltsamen Tod ihrer Tochter kann die geschiedene Mildred Hayes (Frances McDormand) nicht mehr ungeschehen machen.

Und Regisseur Martin McDonaghs interessiert sich nicht die Bohne dafür, das Verbrechen an ihr in keiner auch noch so kurzen Rückblende rekapitulieren zu wollen. Was ihn interessiert, ist, wie ein amerikanisches Provinzdorf das Geschehene ausblendet, bis dann eben jene Mildred Haynes eines Tages in einer Werbeagentur aufkreuzt und drei einsam an einer kaum mehr befahrenen alten Landstraße stehende Werbetafeln bucht. Auf ihnen fordert sie den örtlichen Polizeichef auf, den Fall endlich aufzuklären. Mit ihrem Akt macht die resolute Frau dem Sheriff (Woody Harrelson) und seinen Mitarbeitern tatsächlich Beine und ein schlechtes Gewissen macht und sie in die Rolle der „bad guys“, denen die Leviten gelesen gehören, drängt. Großartig, wie hier mit pointierten Dialogen und schwarzem Humor von Wut, Verzweiflung und tragischen Schicksalen erzählt wird. Vier Golden Globes hat der Film bereits abgeräumt, darunter auch einen für Sam Rockwell in einer Nebenrolle.

Start: 25. Januar 2018