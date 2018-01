Traumpalast Backnang gehört zu den 10 Lieblingskinos in Deutschland

× Erweitern Foto: Filmtheaterbetriebe Lochmann Traumpalast Backnang

Diese Entscheidung wurde seit Monaten erwartet: Welches Kino ist Deutschlands Lieblingskino? Auf der aktuell laufenden Münchner Filmwoche wurde die Entscheidung nun am 17. Januar verkündet: Das WOKI Bonn hat gewonnen. Auch wenn es nicht ganz für denSieg gereicht hat, so ist der Traumpalast Backnang trotzdem stolz auf seine Leistung, denn das Backnanger Kino von Heinz Lochmann hat es unter die Top 10 der Lieblingskinos in Deutschland geschafft. „Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis“, sagt Heinz Lochmann, „wir wären zwar gerne mit einem unserer Häuser auf Platz 1 gelandet, aber gleich fünf Kinos in den Top 100 und einen Standort sogar in den Top 10 zu haben, freut uns sehr, denn immerhin gibt es in Deutschland über 1.600 Kinostandorte!“

Deutschlands Lieblingskino ist ein Projekt von moviepilot zusammen mit Herz&Säle und Motorola. Zwischen Oktober und November konnten alle Kinogänger in Deutschland online für ihr Lieblingskino abstimmen. Aus dieser Abstimmung hat sich die Top 100 ergeben, in dermit den Traumpalast-Kinos Schorndorf, Backnang, Leonberg und Biberach sowie dem Passage Kino Hamburg gleich fünf Kinos der Lochmann Filmtheaterbetriebe vertreten waren. Anschließend ging es um das eine Lieblingskino. Für die nächste Runde mussten die 100 Kinos eine Bewerbung bestehend aus einem Fragebogen sowie Fotos oder einem Video einreichen. Hier nahmen 54 Kinos teil und zeigten, was sie so besonders macht. Unter diesen Einreichungen wählte zuletzt eine Expertenjury aus der Kinobranche die Top 10 sowie den Gewinner aus.

www.traumpalast.de

www.flimtheaterbetriebe.de