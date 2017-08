172. Cannstatter Volksfest: Der Wasen bebt wieder

× Erweitern Foto: Thomas Niedermueller Cannstatter Volksfest Wasen

Zum bereits 172. Mal lockt das Cannstatter Volksfest vom 22. September bis zum 8. Oktober Besucher aus Nah und Fern nach Stutt-gart. Dabei ist die »172« allerdings nur eine Zahl von vielen rund um das Spektakel: 17 Tage dauert das Fest. 25 Hektar groß ist das direkt am Neckar gelegene Festgelände. 60 bis 80 Tage dauert im Schnitt der Aufbau der großen Festzelte. 100 Gruppen nehmen am traditionellen Volksfestumzug teil. Mehr als 330 Betriebe vom Schausteller bis zum Krämermarkthändler präsentieren sich auf dem Wasen. Rund 1.500 Arbeitsplätze entstehen während der Festtage vor Ort. 5.000 Frontmeter an purem Vergnügen, gastronomischen Highlights oder rasanten Fahrgeschäften können die Besucher abklappern. 22.000 Kubikliter Wasser fließen während des Spektakels, 250.000 Schaulustige treibt es alleine zum Volksfestumzug. 1.760.000 Kilowattstunden Strom werden in den zwei Wochen verbraucht und über 4.000.000 Besucher lockt das Volksfest insgesamt an.

Fesche Trachten und frisch-würziges Festbier

Aufwendig dekorierte Zelte, fesche Trachten und süffiges Volksfestbier – klassische Zutaten, die zum Cannstatter Volksfest genauso dazu gehören wie Hopfen und Malz zu einem guten Bier. Denn natürlich dürfen auch die regionalen Bierspezialitäten wie beispielsweise die der Familienbrauerei Dinkelacker auf dem Wasen nicht fehlen. So starteten die Braumeister der Familienbrauerei bereits drei Monate vor Beginn des größten europäischen Volksfests mit dem Einbrauen der frisch-würzigen Festbiere von Dinkelacker und Schwaben Bräu. Mit dem extra für diesen Festanlass produzierten Bier können die Besucher an den 17 Wasen-Tagen kräftig anstoßen.

Von der Morgenandacht bis zur Ballermann-Party

Wie jedes Jahr lockt das Cannstatter Volksfest auch mit einem enorm umfangreichen Rahmenprogramm. Dabei ist von der ökumenischen Morgenandacht vor der Fruchtsäule, die an den Erntedankcharakter des Volksfestes erinnern soll, am Samstag, den 23. September, um 10.30 Uhr bis zur »Mallorca Party« mit den Ballermann-Stars Mia Julia und Lorenz Büffel am 3. Oktober im Dinkelacker Festzelt »Klauss&Klauss« die komplette Palette an Festivitäten für Alt und Jung vorhanden. Zum großen Finale am 8. Oktober verwandelt dann noch der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner den Himmel über dem Wasen in ein Meer aus Lichtern und Farben. Rund 15 Minuten dauert das Feuerwerk, zu dem ein mitreißendes Medley aus bekannten Hits erklingt. Andrej Meinzer

172. Cannstatter Volksfest

Freitag, 22. September bis Sonntag, 8. Oktober, Mo.-Do. jeweils 12-23 Uhr, Fr. 12-24 Uhr, Sa. 11-24 Uhr, So. 11-23 Uhr, Cannstatter Wasen Stuttgart, www.wasen.de

»Wasen-Spezialtipp« – Highlights im Festzelt Klauss&Klauss:

Fr. 22. September: Offizielle Eröffnung mit trad. Fassanstich

Sa. 23. September: Auftritt der »Jägermeister-Band«

Mi. 27. September: Energy Wasenparty mit DJ Tash und SeVen

Di. 3. Oktober: Mallorca-Party mit Mia Julia & Lorenz Büffel

So. 8. Oktober: Silvretta Montafon »WasenGaudi«

Mehr Infos zu den Events unter www.klauss-und-klauss.de