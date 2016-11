21. Ludwigsburger Live-Nacht – Musik und Party bis zum Morgen!

× Erweitern Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht begeistert seit mehr als zehn Jahren die Musikfreunde in Ludwigsburg und sie gehört als Live-Musik- und Party-Institution inzwischen zum guten Ton der Barockstadt. So ging der Party-Dauerbrenner jetzt in die 21. Runde und in 16 Locations waren wieder einige der besten Cover-Bands der Region am Start. Der Musikmix von Rock und Pop bis Latin und Soul ließ an diesem Abend wirklich keine Wünsche offen.

Ludwigsburg verwandelte sich wieder in eine große Partymeile, denn in 15 angesagten Szenelokalen spielten Top-Acts, die mal wieder wussten, wie man die Massen richtig in Stimmung und Schwingung versetzt. Dazu kam mit dem Trax noch ein reinrassiger Club dazu, in dem zu feinsten Mixed-Music-Beats von DJ Chris David bis fünf Uhr morgens getanzt wurde.

Ab 21 Uhr ging es dann in den meisten Lokalen mit Live-Musik vom Feinsten los und diese Bands spielten bis 1 Uhr. In anderen Lokalen ging es zwar etwas später los, dafür pop-rockte man hier aber munter bis um 2 oder 3 Uhr weiter.

Neben Stimmungsgaranten und Live-Nacht-Dauerbrennern wie John Noville, der von Anfang an bei der Live-Nacht Ludwigsburg dabei ist, konnte man sich auch wieder über Neues freuen. Der Star von »The Voice of Germany« spielte diesmal auf der großen Bühne im Konzertsaal des Kaiser‘s – und das mit kompletter Bandbesetzung. Das gab es noch nie bei einer Live-Nacht und zählte zu den Highlights des Abends! Besser gesagt der Nacht, denn John Noville und Band begannen erst um 23 Uhr – performten dann aber rastlos bis 4 Uhr morgens durch!

Zum ersten Mal bei einer Live-Nacht in Ludwigsburg am Start waren die Kaisemer Revival Band, Alex Papas, Formula3, Sauvage, Acoustic Swing und The Ponycars.

Die Kaisemer Revival Band zeigte ihre ehrliche, handgemachte Musik und die acht Vollblutmusiker brachten das Brauhaus am Solitudeplatz mit Rock-, Pop- und Blues-Covern zum Beben. Alex Papas und Wesley Dasilva am Schlagzeug sorgten mit Brasilian Pop and Latin Music im Cheval Vapeur für vielversprechende Hüftschwingungen. Formula3, bestehend aus Enzo, Toni & Fernando, ist eine der bekanntesten italienischen Bands im Schwabenland und begeisterte im Ennui mit mediterranen Italo-Partyhits. Im L1 Club Lounge Bar ließen Sauvage aus Barbados mit Reggae, R‘n‘B, Soul, Calypso und Salsa die Sonne rein. Acoustic Swing entführte mit Swing, Dixieland sowie Rock- und Popoldies im Permesso.

Die waschechte Rock‘n‘Roll-Band The Ponycars zauberte in Sam Kullman‘s Diner mit Schlagbass und Pomadenfrisuren das original 50er-Jahre-Feeling hervor. Dazu gesellten sich die Live-Nacht-Stimmungsgaranten Friendly Elf im Ratskeller Saal, Dragon Fire im Cocco Bello, Juuns im Ratskeller Restaurant, Mallet im Towers Irish Pub, Harlem Express im Zeitlos, Play Again Sam im Fräulein Cluss, Paulo in der BarOn und The Pulz in der Schwarz Weiß Bar. Dort stieg nach dem Ende des Live-Sets von The Pulz noch eine Aftershow-Party mit DJ bis 5 Uhr morgens.

Ingo Eckert, Geschäftsführer des Veranstalters CITY EVENT in Ellhofen bei Heilbronn bedankte sich bei allen beteiligten Gastronomen, Musikern und Party-People: "Die Live-Nacht begeistert jetzt in Ludwigsburg seit mehr als zehn Jahren und sie hat nichts von ihrer Energie und Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil, sie wird von mal zu mal noch ein bisschen besser. Das zeigen mir auch die vielen Nachtschwärmer, die sich heute auch kurzfristig zum Feiern und Tanzen entschieden haben. Live-Musik und Party mit viel Abwechslung – das ist einfach ein unwiderstehliches Angebot."

