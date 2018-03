Die 24. Live Nacht Ludwigsburg feiert in den Frühling

× 1 von 3 Erweitern LNLB_10318-167.JPG www.moritz.de × 2 von 3 Erweitern LNLB_10318-46.JPG www.moritz.de × 3 von 3 Erweitern LNLB_10318-133.JPG www.moritz.de Prev Next

Unter dem Motto "Eine Stadt - eine Nacht- überall Live-Musik" wurde bei der 24. Live-Nacht Ludwigsburg in 15 Locations gefeiert.

Wieder einmal lockten die grandiosen Live-Acts zahlreiche Nachtschwärmer in die Barockstadt, die bei zauberhaftem Frühlingswetter einen wonnigen Abend erlebten. Die Partypeople waren mit viel Ludwigsburger Lebensfreude unterwegs und hatten eine spitzen Zeit in einer fulminanten Partynacht – egal, ob in der kleinen Bar, der belebten Kneipe oder den großen Clubs der Barockstadt.

Die Ludwigsburger Live-Nacht ist ein echter Dauerbrenner und der Garant für erstklassige Live-Musik. Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind das Markenzeichen dieses Events. Dank der kurzer Wege konnten die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Auch in diesem Jahr wurde von den tollen Bands wieder einmal die allerbeste Live-Musik geboten. Über ganze neun Stunden Musikprogramm konnten sich die Live-Nacht Besucher.

Für beste Stimmung bis weit nach Mitternacht sorgten die Rockabilly-Band The Ponycars in der Ratskellerbar und direkt neben an, im großen Saal des Ratskellers, die Rockkombo Friendly Elf, die ein buntes Hit-Medley-Show quer durch die Rockgeschichte lieferte. Im Sam Kulman´s Diner ließ das William Duo nicht nur Frauenherzen höher schlagen und sorgte für eine großartige Stimmung. Stimmungsgarant und Live-Nacht-Dauerbrenner John Noville brachte wieder einmal das Ess‘szeit zum Dampfen. Der Entertainer Paulo in der BarOn machte seinem Ruf als absoluter Top-Act der Live-Nacht Ludwigsburg alle Ehre und sorgten für fulminante Stimmung. Im Brauhaus machten die nimmer müden Partyarbeiter der Firma Holunder die Nacht zum wohl spaßigsten aller Arbeitstage. Für poppig gute Stimmung sorgten Dragon Fire im Cocco Bello, die in ihrem eng verschlungen Drachennest eine echte Kuschelstimmung schufen. Im Ennui wartete mit Play Again Sam ein Trio der extra Klasse auf die Besucher. Ihr großartigen Acoustic Sound ließ den Laden brechend voll und doch harmonisch verzaubert zurück.

Rockerherzen höher und härter schlagen ließen das Quintett Experience im Cheval Vapeur und Just Friends im Towers, die einen heißen Rockabend gehörig ausklingen ließen. Für sanftere Klänge sorgte im L1 Club die Acoustic Rock Band Fine Rip. Auch für Soul, Reggea und Funk Liebhaber wurde gesorgt. Im Fräulein Cluss sorgten Patrick Noe für ein volles Haus, der Sänger war bei seinem ersten Livenacht-Gig wie er auf er Bühne zugab "völlig überwältigt von dem tollen Publikum" und selbsuges auch von ihm. Im Zeitlo berührte das Trio Crema Latina die Zuschauerherzen mit ihren atemberaubender Stimme tief. Für Freunde britischer Musik war die Schwarz Weiss Bar der richtige Ort: Hier schuf The Pulz eine echt britische Atmosphäre. Abgerundet wurde das breite Angebot durch den Auftritt der Garanten für höchste Musikunterhaltung Juuns im Permesso, die ihrem guten Ruf alle Ehre machten. Zum Abschluss wurden die Nachtschwärmer im L1 Club und in der Schwarz Weiß Bar mit bombastischen Mixed Beats in den wohl verdienten Schlaf verabschiedet.