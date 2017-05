Alles im Fluss - Die MS experimenta

× Erweitern experimenta

Mit der kommenden Erweiterung der experimenta entsteht nicht nur ein architektonischer Leuchtturm im Zentrum Heilbronns. Die experimenta ist ab Anfang 2019 auch das größte Science Center mit dem attraktivsten Angebot in Deutschland. Während des Umbaus können Besucher die Laborräume unter Deck der MS experimenta erkunden.

Auf Grund der Umbauarbeiten am Bestandsgebäude schließt die experimenta am 30. Juli. Bis zur Eröffnung Anfang 2019 bleibt sie aber in Heilbronn präsent. Auf dem experimenta Schiff, das ab Herbst in der Badstraße seinen Liegeplatz bekommen wird, werden in der Schließzeit Laborkurse und Workshops auf einer Fläche von über 500 Quadratmeter angeboten.

Laborräume unter Deck

Zu diesem Zweck hat das Heilbronner Science Center ein außer Dienst gestelltes Motortankschiff erworben, das derzeit auf einer Werft nach den Vorgaben der experimenta umgebaut wird. Auf dem 105 Meter langen und 9,5 Meter breiten Schiff entstehen so unter Deck zwei Laborräume und eine große, offene Workshopfläche. Die Ausstattung der Labore erlaubt es, dass annähernd zwei Drittel der bisherigen Kurse für den Primar- und Sekundarbereich auch auf dem Schiff angeboten werden können. Im offenen Workshopbereich werden drei der bisherigen Talentschmieden in einer an die Gegebenheiten des Schiffs angepassten Form installiert. Daneben bleibt genug Raum, um zusätzliche, offene Workshops und Aktionen anzubieten.

Während der umbaubedingten Schließzeit wird die MS experimenta in der Badstraße zwischen der Götzenturm- und Rosenbergbrücke ihren Liegeplatz haben. An sieben Tagen in der Woche wird die experimenta von Herbst 2017 bis Anfang 2019 hier mit einem ausgewählten Programm präsent sein. Wie bisher können die Laborkurse ausschließlich von Schulklassen im Vorfeld gebucht werden. Die Workshopfläche kann an den Wochenenden und in den Ferien auch ohne Voranmeldung besucht werden. Spezielle Aktionstage und Veranstaltungen werden das Angebot auf dem Schiff abrunden.

Ab 2019 das größte Science Center in Deutschland

Mit dem umgebauten Bestandsgebäude und dem Neubau bietet die neue experimenta ab 2019 auf über 25.000 Quadratmetern ein einzigartiges Spektrum an Angeboten, nicht nur für Fans von Naturwissenschaften und Technik. Deutschlands größtes Science Center erweitert sein Angebot um neue, hochwertig ausgestattete Labore, eine Experimentalküche, ein Schülerforschungszentrum und ein Science Maker Space.

Im Neubau werden vier Themenwelten, 270 interaktive Exponate und gläserne Kreativräume die Besucherinnen und Besucher begeistern. Auf dem Dach des Neubaus befindet sich die Sternwarte. Sie ist mit leistungsfähigsten Teleskopen ausgestattet, mit denen tagsüber die Vorgänge auf der glühend heißen Sonne und nachts Planeten und das Jahrmillionen alte Licht entfernter Milchstraßen verfolgt werden können.

Ein Highlight und Alleinstellungsmerkmal der neuen experimenta wird insbesondere der Science Dome mit 700 Quadratmeter Kuppelscreen und Technik der Spitzenklasse für innovative Experimental- und Lasershows. Mit einzigartiger multimedialer Ausstattung wird Wissenschaft in diesem Kuppeltheater mit einem um 180 Grad drehbaren Zuschauerraum neu erlebbar werden. Die 360 Grad Projektionen werden ein völliges Eintauchen in Galaxien und andere Welten ermöglichen. Eigenproduzierte Fulldome-Filme und innovative Experimental- und Lasershows sowie spezifische interaktive Formate werden die Besucherinnen und Besucher begeistern.

